Pacchetto scuola, pubblicato l’elenco dei beneficiari e degli esclusi

E’ stato pubblicato l’elenco dei beneficiari e degli esclusi relativo al Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2018-2019. Per sapere se si ha diritto al contributo è necessario consultare l’elenco pubblicato sul sito del Comune di Prato e ordinato per numero di pratica. Il numero di pratica è riportato in alto a sinistra sulla domanda cartacea e rilasciato al richiedente al momento della richiesta. Per consultare l’elenco occorre scorrerlo e trovare il proprio numero di pratica o numeri di pratica in caso di più figli. L’elenco riporta: il numero di pratica, la data e l’importo del contributo per ogni figlio. Quest’anno, preso atto delle risorse finanziare che la Regione Toscana ha destinato al Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2018/2019, è stato possibile assegnare a tutti i 1.462 aventi diritto, quindi ad esaurimento della graduatoria stessa, l’importo di € 280,00 a studente, corrispondente alla misura massima erogabile prevista dal Bando. Il richiedente, che al momento della presentazione della richiesta ha optato per il bonifico su conto corrente bancario o postale o per l’accredito su carta prepagata, riceverà l’importo spettante direttamente sull’iban indicato nella domanda. Coloro i quali hanno invece scelto il pagamento in contanti dovranno, a partire da lunedì 22 Ottobre 2018, recarsi allo sportello di una qualsiasi filiale della Banca Intesa San Paolo muniti di documento di identità per riscuotere la somma assegnata. In ogni caso i diretti interessati potranno chiedere informazioni presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Corso mazzoni 1, angolo p.za del Comune, tel. 800/058850, 0574/1836096 Orari: lunedi 9/13 – 15/17; martedi, mercoledi, giovedì e venerdi: 9-13) e il Servizio Pubblica istruzione U.O. Diritto allo Studio ( via Santa Caterina 17 tel. 1835120- 1835154) http://www2.comune.prato.it/comefareper/scuola/contributi/archivio7_44_604_53_8.html

Si ricorda che è anche possibile ricevere informazioni riguardanti il Servizio Pubblica Istruzione mediante Telegram, un app di messaggistica gratuita, molte semplice da scaricare e da usare, che permette di ricevere informazioni su bandi, pacchetto scuola, servizi mensa e trasporto scolastico, iscrizioni ai servizi, scioperi, ecc., in tempo reale su smartphone, tablet, computer, http://www2.comune.prato.it/istruzione/telegram/pagina1184.html