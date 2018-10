Panificio Toscano assume i 120 addetti della cooperativa Giano dopo le proteste dei mesi scorsi

Franco Fortunati Rossi, amministratore delegato di ‘Panificio Toscano’, ha annunciato l’assunzione diretta di 120 lavoratori: si tratta di coloro che fino al 30 settembre scorso erano impiegati come soci-lavoratori dalla cooperativa ‘Giano’ che forniva manodopera in appalto all’azienda. “Abbiamo deciso di cambiare strategia aziendale e tornare alle origini – ha spiegato stamane Fortunati Rossi in una conferenza stampa nella sede di Cna Toscana Centro – anche per venire incontro a una clientela sensibile al rispetto dei lavoratori. Ciononostante, non abbiamo nessuna critica per la Giano che ha sempre agito in regola con la legge”. Nei mesi scorsi alcuni lavoratori hanno organizzato manifestazioni di protesta presso lo stabilimento di via Vannucchi a Prato, dove lavorano 80 persone, mentre gli altri 40 sono impiegati nella sede di Collesalvetti (Livorno). I lavoratori protestavano per i bassi livelli retributivi e il licenziamento di due delegati sindacali.