Quattro nuove telecamere entreranno in funzione al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano

A breve quattro nuove telecamere saranno installate al pronto soccorso dell’ospedale di Prato, che si aggiungeranno a quelle già presenti nella camera calda e presso le porte di ingresso, sempre al pronto soccorso. Lo comunica la Asl Toscana Centro: l’iter amministrativo e autorizzativo, comprese le valutazioni tecniche, sono in fase avanzata e a breve i quattro nuovi occhi elettronici contribuiranno ad accrescere la sicurezza in un reparto caratterizzato nei mesi scorsi, ma anche nelle scorse settimane, da aggressioni e furti al personale sanitario e ad altri pazienti.

“La direzione generale stà procedendo, in applicazione della delibera regionale, a tutte le iniziative necessarie per l’adozione delle misure di sicurezza e quindi attivando ulteriori iniziative per aumentare la sicurezza degli operatori che lavorano in quei presidi che sono maggiormente esposti a ripetuti episodi di violenza: il Santo Stefano di Prato è uno dei questi” afferma, in una nota la Asl Toscana Centro, che aggiunge: “La decisione di effettuare quanto prima gli interventi di sicurezza già annunciati per Prato non è in contrasto con le indicazioni contenute nella delibera regionale che prevede misure urgenti per contrastare gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari che sempre più spesso si verificano nei pronto soccorso e negli ospedali della Toscana. Anzi: la nuova delibera – precisa l’Azienda- allinea anche le altre strutture sanitarie a quanto già messo in atto dall’Azienda USL Tc per l’Ospedale di Prato”.