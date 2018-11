I nuovi canali digitali per finanziare le imprese sul web: domani il convegno organizzato da CNA

Si chiama FINTECH – Finanza Tecnologica e racchiude tutti i nuovi strumenti e canali telematici che offrono, sul web, nuove opportunità di finanziamento per le imprese. Per imparare a conoscere e ad orientarsi tra queste nuove realtà, l’Ufficio Credito di CNA Toscana Centro organizza per giovedì 8 novembre, a partire dalle ore 16.00 nella nuova sede direzionale di via Perlasca 41 a Prato il convegno “FINTECH: l’impresa si finanzia sul web. Nuovi canali telematici per lo sviluppo delle aziende” in cui si parlerà, tra le altre cose, di sconto fatture, fonti di finanziamento, acquisto e smobilizzo crediti, raccolta di capitali. mirati a valorizzare i progetti imprenditoriali.

Il convegno sarà aperto dal prof. Lorenzo Gai (Ordinario di Economia degli intermediari finanziari all’Ateneo di Firenze) che affronterà proprio il tema delle strategie di diversificazione finanziaria. Saranno poi presenti alcuni operatori presenti sul mercato con piattaforme innovative, per illustrare le opportunità concrete per le imprese. Lendix è un piattaforma francese che opera anche in Italia e che fino ad oggi ha erogato alle imprese oltre 200 milioni di euro di finanziamento, con una selezione dei progetti che viene fatta tramite la piattaforma. Poi ci sarà Credimi.com, un factoring digitale per smobilizzare i propri crediti in pochi giorni . Spazio poi ai servizi di Workinvoice che punta sulla cessione delle fatture e infine uno sguardo anche alle startup con la presentazione sull’Equity Crowdfuning, per trovare investitori. I lavori saranno aperti da Emiliano Melani, delegato al credito di CNA Toscana Centro e conclusioni della giornata saranno affidate Elena Calabria, Presidente di CNA Toscana Centro e vicepresidente nazionale. Il convegno, organizzato in collaborazione con Enegan e Krs, è aperto a tutti gli imprenditori previa prenotazione su Eventbrite o telefonando a CNA TC 0574 578502.