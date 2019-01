Nuova pista di Peretola, ancora un rinvio in conferenza dei servizi. Nardella: “Il 6 febbraio si chiude”. Falchi: “Toninelli artefice dell’opera a sua insaputa”

Ancora un rinvio. La terza seduta della Conferenza dei servizi per l’approvazione del masterplan dell’aeroporto di Firenze, tenutasi oggi a Roma al Ministero dei trasporti, ha deliberato un nuovo aggiornamento al 6 febbraio. Lo rende noto la Regione Toscana. Il rinvio, spiega una nota, è stato deciso per dare modo al Ministero dei Beni culturali di formalizzare il suo parere sulle prescrizioni per la compensazione ambientale e paesaggistica dello sviluppo dell’aeroporto. I delegati hanno preso atto della richiesta della Soprintendenza di Firenze di un rinvio finalizzato a acquisire copia sottoscritta dell’accordo tra Regione e Comuni di Signa e Lastra a Signa per opere di mitigazione ambientale.

Il Ministero ha ribadito la volontà di ricevere l’accordo definitivo “nonostante nella bozza a sua disposizione non avesse rinvenuto motivi ostativi”. Il presidente della Regione Enrico Rossi ha proposto di firmare in diretta l’atto. “Poste le firme digitali – si legge – il delegato del Mibact ha ritenuto soddisfacente il documento e ha garantito che il parere del Ministero sarà pronto per il prossimo 5 febbraio”.

“Consideriamo il rinvio al 6 febbraio come l’ultimo, anche perché è esclusivamente legato all’acquisizione del parere formale del Mibact” ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, commentando l’esito della seduta di oggi della conferenza dei servizi sul masterplan di potenziamento dell’aeroporto di Peretola.

“Aspettiamo questi ultimi giorni – ha aggiunto – ma non accetteremo più espedienti tattici per ulteriori rinvii. Se non si chiuderà il 6 febbraio useremo tutti gli strumenti legali a nostra disposizione”. Nardella ha sottolineato che “sono venuti meno tutti gli elementi ostativi a chiudere positivamente la conferenza dei servizi”, e ha osservato che “già questa mattina, peraltro, la delegazione del ministero ha dichiarato di aver concluso l’istruttoria e di non aver individuato elementi ostativi sul progetto. Ogni altro tentativo di rinviare la conferenza sarebbe a quel punto inspiegabile”.

“Questo nuovo rinvio, seppur limitato nel tempo, è l’ennesima prova della grande confusione tecnica e politica che circonda la realizzazione del nuovo aeroporto”. Lo ha affermato Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino. “Prendiamo atto ancora una volta – ha sostenuto in una nota – della fondatezza di tutti i nostri dubbi su quest’opera”.

Secondo Falchi “è sempre più palese come gli interessi in gioco siano soprattutto quelli del privato che, con denaro pubblico, realizzerà e gestirà l’opera. A dar loro mano c’è il ministro Toninelli che, evidentemente, vuole essere ricordato come l’artefice a sua insaputa del nuovo aeroporto di Firenze. Smentendo il programma elettorale del M5S a tutti i livelli, dal ministero dei Trasporti non è arrivata alcuna indicazione, con buona pace degli elettori che avevano mal riposto le proprie speranze di cambiamento. Evidentemente anche per il Governo gli interessi da tutelare sono gli stessi di chi ha governato finora con un’idea di sviluppo sbagliata e insostenibile”.