Camerata in concerto, una serata all’insegna di Mozart

Ancora Mozart, questa volta con due dei suoi Concerti per violino, il primo e il quarto, affidati alla concertazione e all’autorevolezza di Sonig Tchakerian (nella foto), che il pubblico della Camerata Strumentale “Città di Prato” festeggiò qualche anno fa nella Serenade di Leonard Bernstein. Nel cuore del programma del quinto concerto stagionale dell’orchestra pratese, in programma domani giovedì 21 febbraio (Teatro Politeama, ore 21), Sonig ha voluto inserire una pagina del compositore Tigran Mansurian, classe 1939, col quale condivide l’origine armena. Al termine del concerto gli artisti incontreranno il pubblico nel foyer.



Alle 18,45 al Politeama Pratese si terrà l’incontro introduttivo con il direttore artistico Alberto Batisti. Ingresso libero.

Il concerto verrà trasmesso in diretta su Rete Toscana Classica – anche in streaming su www.retetoscanaclassica.it Info: Teatro Politeama Pratese / Via Garibaldi 33, Prato/ tel 0574 603758.

Programma:

direttore e violino Sonig Tchakerian

Mozart: Rondò in si bemolle maggiore per violino e orchestra K. 269

Mozart: Concerto in si bemolle maggiore per violino e orchestra K. 207

Mansurian: Romanza per violino e archi

Mozart: Concerto in re maggiore per violino e orchestra K. 218

