Capodanno cinese, il Dragone sfila al Macrolotto e domani arriverà in piazza del Comune VIDEO

Le celebrazioni per il Capodanno cinese sono arrivate al Macrolotto. Questa mattina, con partenza da via Toscana, la sfilata del Dragone ha attraversato la zona industriale con moltissimi figuranti. L’iniziativa è promossa dall’Associazione buddista di Prato Pu Hua Si con sede in piazza della Gualchierina.

Sotto le immagini della sfilata di questa mattina al Macrolotto

Un nuovo corteo è previsto oggi pomeriggio, sempre al Macrolotto, con partenza alle ore 14 da via Piemonte per terminare in via delle Colombaie.

In piazza del Mercato Nuovo sono state posizionate delle grandi lanterne, in prossimità del tempio buddista, e un palco dove si svolgono spettacoli di danza, arti marziali e musica tradizionale cinese.

Oggi, sabato 16 febbraio, alle ore 15 è in programma Come una specie di sorriso, spettacolo teatrale a cura dell’associazione Altroteatro e la presentazione del libro Creuza de Mao scritto da Zhang Changxiao (ma si fa chiamare Sean White) che intende spiegare la musica italiana ai cinesi.

Alle 20 va in scena un musical ideato dall’associazione Emozionote.

Domenica 17 febbraio alle ore 10 la sfilata del Dragone si muoverà dal tempio buddista, attraverserà Chinatown per arrivare in piazza del Comune. Ecco il percorso: piazza della Gualchierina, via Bologna, piazza Ciardi, via del Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Pistoiese, via San Vincenzo, piazza San Domenico, via Cesare Guasti e piazza del Comune.

L’evento è organizzato in occasione del Capodanno cinese. Il 2019 è l’anno del maiale.