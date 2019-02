Inaugurato il nuovo Centro Medico aperto dalle Misericordie di Prato e Campi Bisenzio in via Ferrucci

Taglio del nastro per il Centro Medico della Misericordia. Nel pomeriggio di oggi, sabato 9 febbraio, è stata ufficialmente inaugurata la nuova struttura aperta in via Ferrucci al civico 55 dalle Misericordia di Prato e Campi Bisenzio. Qui si trova la nuova sede dell’Istituto Diagnostico Santo Stefano (traslocato da via Pistoiese) e molti altri servizi, che rendono questo moderno complesso completamente ristrutturato il presidio sanitario territoriale più importante della città di Prato dopo l’ospedale Santo Stefano. Il costo totale dell’operazione è di 3 milioni e 800mila euro, tra acquisto, ristrutturazione e strumentazione.



Il Centro Medico è stato inaugurato dal presidente dell’Istituto Santo Stefano Andrea Gori insieme al proposto della Misericordia di Prato Gianluca Mannelli e al sindaco Matteo Biffoni. Il vescovo Franco Agostinelli ha impartito la benedizione ai locali alla presenza di moltissime persone, intervenute per partecipare all’evento. Erano presenti i sindaci dei Comuni della provincia, i parlamentari eletti nella circoscrizione di Prato, i rappresentanti delle forze dell’ordine e della categorie sociali ed economiche della città. Non sono mancati i presidenti delle sezioni dell’Arciconfraternita pratese, una delle più numerose d’Italia con oltre 50mila soci.

«Complimenti per questa nuova apertura – ha detto monsignor Franco Agostinelli – è un luogo che arricchisce tutta la comunità. Il mio augurio è che accanto all’efficienza tecnica delle apparecchiature qui presenti e alla grande professionalità dei medici che vi operano, ci sia sempre quel “quid” che contraddistingue la Misericordia: vicinanza, prossimità e comprensione». Anche il sindaco Matteo Biffoni si è complimentato con i vertici dell’Arciconfraternita di Prato e con quelli di Campi: «Questo è un valore per tutta la cittadinanza, vi ringrazio a nome della comunità anche per aver contribuito a riqualificare questa zona della città. Non smetterò mai di lodare le associazioni di volontariato come la Misericordia, la scelta di investire e mettere radici per il bene dei cittadini dà fiducia nel futuro».

Il proposto Gianluca Mannelli ha sottolineato come «il rispetto della persona sia l’obiettivo principale di qualsiasi azione della Misericordia: ci impegneremo affinché gli utenti del Centro possano trovare assistenza e vicinanza». Filippo Biagiotti ha parlato a nome di Campi Bisenzio e ha ricordato l’importanza della «sinergia» con Prato, compiuta «secondo la logica della grande famiglia della Misericordia». Il presidente dell’Istituto Santo Stefano Andrea Gori ha ricordato il proficuo rapporto con il servizio pubblico, «con cui abbiamo sempre collaborato per il bene delle persone».



Il Centro Medico della Misericordia di via Ferrucci ha una superficie totale di 3000 metri quadrati. Dentro ci sono 21 ambulatori dove lavorano 90 professionisti sanitari tra medici, infermieri e tecnici di radiologia. L’edificio si sviluppa su cinque piani, di cui uno interrato. Tre livelli sono occupati dai servizi offerti dal Centro: si va dalla diagnostica alla endoscopia, dai punti prelievo alle visite specialistiche. Qui trovano spazio sezioni dedicate alla psicologia e psicoterapia, alla medicina del lavoro e il centro di riabilitazione Crida.

Il piano interrato è tutto dedicato alla diagnostica e di fatto è la nuova sede dell’Istituto Santo Stefano, arricchito da strumenti altamente sofisticati. Come la Tac di nuova generazione capace di ridurre la dose radiante fino all’80% rispetto a quella tradizionale; una macchina che tra le offerte private si può trovare in Toscana solo nel Centro della Misericordia.

I tempi di attesa sono molto brevi ma soprattutto le tariffe sono a prezzo contenuto. Ecco alcuni esempi: per una visita specialistica si spendono 48 euro; per una risonanza magnetica al ginocchio (1,5 tesla) il costo è 120 euro, mentre una Moc Dexa, esame che misura la densità minerale ossea, viene pagata 48 euro. E per i 50mila soci della Misericordia di Prato e sezioni il prezzo è ancora più basso (esempio visita specialistica per i soci 43 euro; per i volontari facenti servizio sono 18 euro).

Firmata anche una convenzione tra il Centro e il corpo dei Vigili urbani di Prato, che potranno accedere ai servizi offerti a tariffe agevolate. L’intero reparto diagnostico è convenzionato con il servizio sanitario nazionale.



I riferimenti. Per informazioni e prenotazioni: 0574-663508; info@idss.it. Le visite possono essere facilmente prenotate online attraverso il servizio cupmisericordie.it che permette di collegarsi direttamente alle rete ambulatoriale delle Misericordie nelle province di Prato, Firenze e Pistoia.