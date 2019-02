Pensioni Quota 100, a Prato 207 domande. Salvini: “Orgoglioso dei risultati”

“Orgoglioso dei risultati di quota 100, con circa 70.000 adesioni in tutta Italia di cui 4.716 in Toscana. È un altro risultato di questo governo, per il quale mi sono speso con particolare impegno. Chi ha il sacrosanto diritto di smettere di lavorare può farlo, e lascia spazio a giovani in cerca di lavoro. Alla faccia della legge Fornero. Dalle parole ai fatti”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini rendendo noti un primo bilancio relativo alla Toscana. Tra le province, Firenze conta 1.266 adesioni (dati aggiornati al 26 febbraio, ndr), Arezzo 460, Grosseto 275, Livorno 498, Lucca 579, Massa Carrara 294, Pisa 541, Pistoia 307, Prato 270, Siena 226.