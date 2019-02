Povertà, il 7% della popolazione pratese più esposto al rischio usura

Circa il 7% della popolazione pratese vive in condizioni vicine alla povertà assoluta, con un Isee al di sotto di 6mila euro. Difficoltà nell’acquisto di generi alimentari o elettrodomestici di prima necessità sono solo alcune delle situazioni che le famiglie si trovano a scontare e in cui è più alto, potenzialmente, il rischio di cedere al fenomeno dell’usura.

A Prato va meglio rispetto alle città della costa, prima fra tutte Livorno, ma peggio dei comuni dell’area fiorentina. Il quadro di fragilità economica, aggiornato al 2018, è stato presentato da Irpet Toscana durante il convegno su Usura, sovra indebitamento e reati finanziari organizzato in Palazzo comunale.



Il procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi si è soffermato invece sui procedimenti per usura bancaria: casi in cui i cittadini ritengono di aver contrattato tassi usurai con le banche. Sono stati 10 nell’ultimo anno, dei quali 9 conclusi con una richiesta di archiviazione. Per le indagini ci si avvale di perizie contabili.



Il convegno è stata l’occasione per fare il punto su strumenti normativi e strategie di intervento, alla presenza delle forze dell’ordine e degli ordini professionali. In prima linea per la tutela dei più fragili, la Regione Toscana.