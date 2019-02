Robot costruiti con i Lego, gli alunni della Don Milani alle finali nazionali

Questo pomeriggio l’assessore all’agenda Digitale Benedetta Squittieri e l’assessore alla Pubblica istruzione Mariagrazia Ciambellotti hanno visitato, accompagnate dalla dirigente scolastica Sandra Bolognesi e dai professori Dionisio Cirilli e Laura Fabbri, il laboratorio di robotica che si trova all’Istituto Don Milani e hanno incontrato i 13 studenti, ragazzi e ragazze, delle terze medie che nei giorni scorsi vincendo le fasi regionali si sono aggiudicati il passaggio alla fase nazionale del First Lego League, il concorso mondiale di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale per cercare soluzioni innovative.

Adesso la squadra composta da ragazzi italiani, albanesi, pakistani e cinesi dal nome “S_pace team” e guidata dai professori Cirilli e Fabbri, andrà a Rovereto dove l’8 e il 9 marzo si svolgeranno le finali nazionali per provare a guadagnare l’accesso alla finale mondiale.

Il tema del concorso di quest’anno è lo spazio e i ragazzi della scuola pratese hanno brillantemente superato i 4 step previsti dalla gara alla selezione regionale: uno più pratico con la prova sul campo del robot realizzato che prevede 7 missioni in due minuti e mezzo, e gli altri tre più teorici consistenti nell’illustrazione della programmazione e del funzionamento del progetto, nell’ideazione e proposta di alcune soluzioni, i ragazzi si sono concentrati su come poter migliorare le condizioni del sonno degli astronauti realizzando una cabina con tanto di sacco a pelo, e nella dimostrazione del sapere lavorare in team, attraverso la collaborazione e la condivizione.

“Siamo molto orgogliosi come amministrazione e come città di questi ragazzi e del grande lavoro che, anche grazie all’impegno e alla dedizione degli insegnanti, hanno realizzato mettendo in pratica ciò che hanno appreso nel corso di robotica. Abbaimo investito moto fin dall’inizio del nostro mandato nell’implementaziomne digitale delle nostre scuole e quando ci sono risultati del genere che non può che essere una soddisfazione. Dare ai nostri ragazzi gli strumenti giusti permette loro di appassionarsi, di creare, di crescere in modo giusto”. Così gli assessori Squittieri e Ciambellotti hanno commentato dopo aver assistito da parte dei ragazzi alla spiegazione del loro progetto.