Due piazze: alle Carceri musica, colori, tantissima gente; un centinaio sul Mercato nuovo – La nostra diretta Foto

Un centinaio di militanti di Forza Nuova sono entrati alle 16,15 in piazza del Mercato Nuovo dove stanno aspettando il comizio del segretario nazionale Roberto Fiore. I partecipanti alla manifestazione organizzata in occasione del centenario della costituzione dei «Fasci di combattimento» e contro l’immigrazione sono giunti in piazza in forte ritardo sul previsto; alcuni gruppetti erano arrivati già dalle 15, ma hanno deciso di attendere Fiore prima di muovere alla volta della piazza.

In piazza del Mercato nuovo si tiene un “presidio”, perché il corteo inizialmente previsto è stato annullato ieri sera da Prefettura e Questura.

Si sta invece riempiendo piazza Santa Maria delle Carceri, dove un nutrito numero di associazioni ha organizzato la manifestazione “(In)tolleranza zero”: musica, colori, persone provenienti da ogni parte della Toscana ma anche da fuori Regione per dire no ad ogni rigurgito fascista.

Alle 15,30 la piazza conteneva oltre 3mila manifestanti. Tantissime le bandiere presenti, da quelle dei partiti a quelle dei sindacati, dalle associazioni dei combattenti a quelle dei partigiani.

«C’è un limite che non doveva essere superato, la commemorazione della nascita del partito fascista»: lo ha affermato il sindaco Matteo Biffoni parlando di fronte alle centinaia di persone che gremiscono piazza Santa Maria delle Carceri. «Questa città – prosegue il primo cittadino – non se lo merita, perché ha una medaglia appesa al gonfalone, perché è la città dei 29 martiri, degli operai e degli imprenditori che hanno nascosto i telai ai nazisti». Di fronte ai tanti, provenienti da tutta la Toscana, che hanno raccolto l’invito di partiti, associazioni, movimento, Biffoni prosegue: «Avrei preferito parlare del futuro perché questa città è il futuro e non avrei pensato di dover riaprire pagine chiuse. Chiedo scusa, a nome del Comune, ai cittadini perché si sono trovati coinvolti in tutto questo, perché dei fascisti fanno una manifestazione».

Sulla scalinata del Castello, palco naturale della manifestazione, erano presenti il presidente della Regione Enrico Rossi, il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, i parlamentari Pd Antonello Giacomelli e Caterina Bini, l’assessore regionale Stefano Ciuoffo, la consigliera regionale Pd Ilaria Bugetti, il segretario nazionale di Sinistra Italia Nicola Fratoianni. In piazza anche Rosi Bindi.

Ai nostri microfoni l’onorevole Antonello Giacomelli annuncia che: «Nei prossimi giorni, con più calma, torneremo sulle responsabilità di chi ha consentito tutto questo». Il parlamentare pratese, pur non citandoli, si riferisce a Prefetto e Questore che hanno autorizzato la manifestazione nazionale di Forza Nuova non ravvisando la violazione della legge Scelba che vieta l’apologia di fascismo.

Poco dopo le 16 i militanti di Forza Nuova sono arrivati in piazza del Mercato Nuovo. Dietro striscioni e sventolando bandiere sono arrivate non più di 250 persone, un numero molto inferiore rispetto alle attese. La sezione locale del movimento aveva annunciato nei giorni scorsi la presenza di 500 persone. In piazza è intervenuto il fondatore di Forza Nuova Roberto Fiore.

Sotto l’ingresso dei militanti di Forza Nuova in piazza del Mercato Nuovo e le parole di Fiore, che risponde alla domanda se questa manifestazione può essere considerata apologia di fascismo: «ci dicessero chi ha fatto apologia e a quanti italiani interessa l’apologia di fascismo quando in italia abbiamo lo scandalo del guidatore d’autobus pedofilo, questa è la cosa sera. Gli italiani hanno capito che questa cosa del fascismo e dell’antifascismo è una truffa, gli italiani vogliono i temi morali: Dio, patria e famiglia».

Ad attendere i manifestanti in piazza c’erano molti giornalisti. Tra questi Gad Lerner, apostrofato dalla folla come «ebreo», e Diego Bianchi in arte Zoro, conduttore della popolare trasmissione Propaganda Live, intercettato dalla nostra Lucrezia Sandri.