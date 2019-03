La Lega e i problemi della sanità pratese: incontro con i cittadini per raccogliere suggerimenti VIDEO

Un incontro pubblico per parlare delle prospettive future della sanità regionale, a partire dai problemi di quella pratese. E’ quello organizzato dalla Lega provinciale nella sala convegni della Camera di commercio (evidentemente sottodimensionata, tanto che a metà serata sono stati preclusi nuovi ingressi) . Prima di introdurre l’ospite della serata, il consigliere regionale Jacopo Alberti in commissione sanità, il commissario pratese della Lega Andrea Recaldin ha ringraziato “i ragazzi della sezione locale” e Daniele Spada, seduto al bando dei relatori. Spada ha affermato: “o il 27 maggio o due settimane più tardi governeremo questa città”. Presenti in platea la consigliera comunale di Forza Italia Rita Pieri e i consiglieri di Energie per l’Italia Alessandro Giugni e Antonio Longo. “Soprattutto al Pronto soccorso di Prato ci sono tante lamentele – afferma Jacopo Alberti -, tanti accessi, tante barelle nei corridoi. Mancano medici e infermieri: l’ultima riforma della sanità ha avuto come risultato 40 ospedali in Toscana e 51mila dipendenti. Peccato che, di questi, 16mila seguano la parte amministrativa. Quel che resta sono medici e infermieri, ma non bastano”.

Consegnati a tutti i partecipanti un foglio su cui i cittadini potevano scrivere le loro domande, ma anche i suggerimenti, sul tema sanità. A fine serata sono stati ritirati da Andrea Recaldin, che spiega: “Come Lega abbiamo già il nostro programma in testa, ma serate come questa servono ad implementarlo e migliorarlo”.

Presente all’evento della Lega anche l’imprenditore cinese Fabio Zheng, che ha dichiarato di aver deciso di parteciparvi per porre le basi per una “relazione tra la comunità cinese e lo Stato”.

Ascolta il video dell’intervista a Fabio Zheng:

LS