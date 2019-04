Pamela Villoresi è il nuovo direttore del Teatro Biondo di Palermo

Pamela Villoresi dirigerà il Teatro Biondo di Palermo per i prossimi cinque anni. L’attrice pratese è stata chiamata a ricoprire il prestigioso incarico dal Consiglio di amministrazione, che ha votato il suo nome all’unanimità. “La decisione del Consiglio – si legge in una nota del Biondo – è stata accompagnata dalla missione affidata alla signora Villoresi di allargare sempre di più il successo del Teatro nell’opinione e nel gradimento della città di Palermo e di tutto il territorio culturale siciliano di riferimento, puntando finalmente al riconoscimento del Teatro Biondo quale Teatro Nazionale, come merita la sua storia”. Pamela Villoresi, 62 anni, vanta un curriculum di artistico di grande spessore. Già protagonista in passato al Teatro Biondo nei panni di attrice, Villoresi torna stavolta a Palermo per assumere la guida della prestigiosa istituzione, i cui membri sono la Regione Sicilia, il Comune di Palermo e la Fondazione Andrea Biondo.