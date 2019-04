Pasqua, non solo colomba e uova di cioccolato: i pratesi amano anche la pastiera napoletana. Viaggio alla scoperta della buona tavola in vista delle feste VIDEO

Non solo uova di cioccolato e colombe tradizionali: Pasqua, per i pratesi, significa anche dolci e tradizioni gastronomiche provenienti, sempre più, da altre regioni d’Italia o da altre parti della Toscana. Siamo andati a far visita alla signora Neda del panificio Il Fornino, che ha conquistato i clienti (anche quelli partenopei) con la sua pastiera napoletana rigorosamente “made in Prato”. Tornando invece alle origini, la colomba classica sembra andare per la maggiore: ne abbiamo parlato con la Pasticceria Peruzzi, che da un mese sforna deliziose creazioni, anche in varianti innovative e gustose. La new entry? La colomba al cioccolato bianco, bergamotto e pistacchio. Provare per credere. Il servizio di Giulia Ghizzani.