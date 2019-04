Matteo Salvini lancia la candidatura a sindaco di Daniele Spada: stamani l’annuncio ufficiale VIDEO E FOTO

“Con Matteo Salvini ci siamo capiti subito: è un uomo pratico come me”. Poche parole, con tanto di foto postata su Facebook, che suggellano l’abbraccio con il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini. Daniele Spada, candidato a sindaco di Prato del centrodestra, ha incontrato il ministro dell’Interno stamani a Firenze. Salvini si è recato nel capoluogo toscano per partecipare al coordinamento antiracket, ma anche per annunciare ufficialmente le candidature alle prossime amministrative del 26 maggio di Daniele Spada e Ubaldo Bocci (quest’ultimo sfiderà Dario Nardella, sindaco uscente di Firenze).

E sempre stamani, all’Isolotto, Salvini ha lanciato ufficialmente la candidatura dei sindaci del centrodestra nelle tre città capoluogo della Toscana, che andranno al voto a fine maggio: Firenze, Prato e Livorno.

In piazza dei Tigli, all’Isolotto, in centinaia sono accorsi per assistere all’intervento del vicepremier, che ha preso la parola dopo il commissario toscano della Lega Susanna Ceccardi e ha messo il sigillo anche sul candidato pratese Daniele Spada.

Tra cartelloni di sostegno e striscioni antirazzisti appesi ai balconi della case, Salvini ha parlato della riduzione del 95% degli sbarchi sulle coste italiane; ha lodato la misura “Quota 100” che anche in Toscana consentirà di dare lavoro a migliaia di giovani ma ha parlato anche di Prato, citando la mafia cinese: “Qualcuno fa finta che non esista”, ha commentato Salvini. Lotta all’illegalità che lo stesso Spada è tornato a menzionare nel suo discorso sul palco, visibilmente emozionato. La mattinata si è chiusa, per Salvini, con una lunga scia di strette di mano e selfie per tutti: “Conto su di voi” ha concluso rivolgendosi agli elettori.