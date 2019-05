Gli alunni della scuola Cironi si aggiudicano il concorso “Energia in squadra”

Oggi è stata una giornata speciale per gli studenti della classe 3G della scuola secondaria di I Grado Pier Cironi di Prato, vincitori per la regione Toscana del concorso educativo “Energia in Squadra”, legato a “Energicamente” (www.energicamenteonline.it), il progetto di educazione al risparmio energetico, all’uso razionale dell’energia e delle nuove tecnologie a tutela dell’ambiente, promosso e realizzato dalla multiutility italiana Estra e da Legambiente. Un grande entusiasmo condiviso anche con gli alunni delle classi 3F, 3 A, 3B, 3C, 3D, 3E, che hanno partecipato all’evento.

In Toscana “Energicamente” ha coinvolto più di 8.500 alunni, 302 scuole e circa 340 insegnanti. Il concorso “Energia in Squadra” chiedeva agli alunni di realizzare un progetto sull’energia e di partecipare a giochi e quiz on line. La classe 3G si è guadagnata la vittoria presentando un video-spot che invita il sindaco di Prato e i cittadini a riflettere sulle scelte virtuose da adottare per salvaguardare l’ambiente, come l’uso delle fonti rinnovabili e sostenibili.

La scuola ha ricevuto come premio l’“EstraDay”, ovvero una giornata di festa, giochi e azioni concrete di cittadinanza attiva sull’energia che ha coinvolto circa un centinaio di persone tra studenti, insegnanti e familiari, e a cui hanno partecipato: Alessandro Giorni, Dirigente Scolastico dell’Istituto; Annunziata Antenore e Francesca Federico, referenti del progetto;Manuela Berra rappresentante di Estra; Fausto Ferruzza e Elena Canna, in rappresentanza di Legambiente; Caterina Borella, rappresentante de La Fabbrica.



Nella prima parte della mattinata gli alunni, sotto la guida dei volontari di Legambiente, hanno realizzato azioni di cittadinanza attiva sul clima con laboratori e la costruzione dell’angolo delle piante aromatiche. Nella seconda parte invece, divisi in squadre, si sono sfidati nell’EstraQuizGame, un divertente quiz multirisposta sui temi didattici di Energicamente, quali Energia, Sviluppo sostenibile, Tecnologia, Riduzione dei consumi, Ambiente.

La mattina di sabato 29 giugno, presso Officina Giovani in Piazza dei Macelli 4 a Prato, si svolgerà l’attività di formazione aperta alla cittadinanza a cura di Legambiente e in cui anche Estra sarà parte attiva, sui temi della sostenibilità e dell’ambiente. Durante l’iniziativa saranno presentate le buone pratiche che Estra sta mettendo in campo in ottica di adattamento climatico e le esperienze concrete per il clima da parte degli studenti con relative richieste a docenti, dirigenti, amministratori, società civile. Infine, un dibattito fra docenti, educatori e studenti sulle modalità di rinnovamento da parte della scuola e sulla promozione di nuovi stili di vita.



“Voglio ringraziare innanzitutto la scuola che ci ha ospitati – ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente di Estra – , i docenti, il responsabile di progetto, il dirigente scolastico, i nostri partners, primo fra tutti Legambiente, ma soprattutto complimentarmi con questi piccoli grandi campioni della sostenibilità, dell’ambiente e del risparmio energetico, che, 1° nella classifica regionale, hanno dimostrato capacità, ingegno e di saper lavorare in team con l’aiuto della tecnologia e facendo gioco di squadra con un’azione concreta di cittadinanza attiva”.

“Promuovere la diffusione di temi ambientali, come la lotta ai cambiamenti climatici – ha commentato Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana -, anche e soprattutto attraverso il mondo della scuola è per Legambiente Toscana una importante e preziosa opportunità. E lo è ancor di più quest’anno perché segnato dal protagonismo dei giovani che hanno animato e manifestato in centinaia di piazze della penisola ed anche in Calabria e a Cosenza per chiedere a gran voce alle istituzioni ed alla politica che non c’è più tempo da perdere per salvare il pianeta. È questo il messaggio che grazie ad Estra vogliamo evidenziare in questa giornata di festa e partecipazione civica”.

Partito a ottobre scorso, il progetto Energicamente ha messo gratuitamente a disposizione di insegnanti e famiglie una innovativa piattaforma on line (www.energicamenteonline.it) completa di percorsi didattici e attività ludiche, a cui hanno partecipato le classi degli ultimi due anni delle scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado del territorio nazionale, per far scoprire ai bambini il mondo delle energie rinnovabili, dello sviluppo sostenibile, dello smart living. Con Energicamente gli studenti hanno imparato che meno si spreca, più si risparmia e più si fa bene al Pianeta, perché l’uso intelligente e razionale dell’energia è lo strumento più prezioso per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici.

Per maggiori dettagli su Energicamente, visitate il sito www.energicamenteonline.it