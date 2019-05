I media nazionali snobbano Prato: poco spazio al secondo ballottaggio della storia della città VIDEO

Prato grande assente sulle testate e sui tg nazionali nelle pagine di politica relative al voto. Pur essendo capoluogo di provincia e la terza città per popolazione e per importanza tra quelle alle urne domenica scorsa, Prato non è stata citata né considerata tra i comuni in cui, per la seconda volta nella sua storia, si svolgerà un ballottaggio tra il centrosinistra e il centrodestra. Per Irene Sanesi, presidente della Fondazione per le arti contemporanee in Toscana, è motivo di riflessione sul gap a livello di comunicazione che la nostra città sta scontando:

Per Fabio Nesti del Comitato provinciale di area pratese, è la dimostrazione di come Prato venga vista all’esterno ancora come una grande periferia di Firenze: