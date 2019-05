Montemurlo al voto, stasera a “Parliamoci chiaro” il confronto tra i 4 candidati sindaco FOTO

Uno speciale “Parliamoci chiaro” dedicato alle elezioni amministrative a Montemurlo, con il confronto fra i quattro candidati sindaco del Comune sotto la Rocca, andrà in onda stasera alle ore 22,20 su Tv Prato. In studio ci saranno Angela Tortolano, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Simone Calamai, candidato sindaco del centrosinistra, Giuseppina Sabato, candidato sindaco di Lega Toscana, Matteo Alessandro Mazzanti, candidato sindaco del centrodestra. La formula dei faccia a faccia, che arriva a tre giorni dal voto, sarà quella della tribuna politica: i candidati presenteranno le loro posizioni su economia, centro cittadino, sicurezza, economia e lavoro e altri punti centrali dei rispettivi programmi. Un minuto e mezzo di tempo contingentato per ciascuna risposta, una possibilità di replica a disposizione dei candidati e alla fine lo spazio per l’appello al voto per raccogliere la preferenza dei 14.303 montemurlesi chiamati alle urne.