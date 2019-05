Spada: “Ecco le mie proposte per rilanciare lo sport a Prato: dopo il Pd solo macerie e strumentalizzazioni”

Rinnovamento e messa a norma degli impianti esistenti, progettazione di nuove strutture in grado di ospitare eventi nazionali e internazionali, coinvolgimento delle associazioni, creazione di un assessorato allo sport con delega ai lavori pubblici con autonomia tecnica ed economica, revisione dei rapporti con il CGFS. Sono le proposte per lo sport illustrate dal candidato sindaco di Prato del centrodestra Daniele Spada.

“La situazione degli impianti sportivi in città è deficitaria e fallimentare: lo stadio chiuso da due anni, un palazzetto in cui piove dentro, piscine e palestre che versano in pessime condizioni, strutture come il PalaRogai che necessitano di immediati interventi. La nostra città – ha spiegato Daniele Spada – vanta una grandissima tradizione sportiva, adesso vive nell’anonimato anche a causa di impianti obsoleti. Una situazione indegna per la terza città del centro Italia. Lo sport deve tornare ad essere un vanto per Prato, come strumento di formazione, integrazione e anche ricchezza, per questo abbiamo individuato alcune priorità che potranno essere realizzate, dirottando risorse ad oggi destinate a opere costose e inutili come il sottopasso del Soccorso, reperendo fondi regionali ed europei e coinvolgendo soggetti privati”, ha spiegato il candidato sindaco.

“Un futuro per lo sport pratese che passa sì dalla realizzazione di impianti degni del nome di Prato, ma anche e soprattutto dalla valorizzazione del rapporto con le tante associazioni sportive che ogni giorno operano e si impegnano sul territorio. Un rapporto sano, collaborativo e non malato e clientelare come quello che l’amministrazione del Pd ha creato. Esempio ne è la creazione di una lista specifica, un caso unico nella storia, che sa tanto di mossa della disperazione”.

“Le invasioni di campo del CGFS nel mondo dell’associazionismo, e la strumentalizzazione delle realtà sportive da parte di alcuni candidati della lista è sotto gli occhi di tutti: dall’annuncio dell’inaugurazione degli spogliatoi dell’impianto della Zenith Audax con tanto di logo della lista (nella foto sotto) alla manifestazione di basket sul playground del Serraglio (nella foto sopra), anche in questo caso con la promozione della lista. Una strumentalizzazione dello sport e dei bambini che lo praticano indecente, vergognosa e irrispettosa”, conclude Spada.