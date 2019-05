Tutto pronto per il Mami Day 2019: in piazza dell’Ospedale giochi, laboratori e spettacoli per mamme e bimbi

Sabato 11 maggio in piazza dell’Ospedale torna il Mami Day: una giornata per festeggiare la mamma in modo speciale, insieme ai propri figli ed amici. Dalle 15.30 alle 18.30, spazio a tanti giochi divertenti: musica, racconti animati, laboratori creativi e magie con i clown. L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, è promossa da Fondazione Ami Prato, dall’azienda Usl Toscana Centro e realizzata con il patrocinio del Comune. Il ricavato della giornata andrà a finanziare progetti per l’area materno infantile di Prato.

Potranno partecipare all’appuntamento le donne in gravidanza, le neo mamme con neonati e con bimbi più grandi fino a 10 anni. Ad aprire il programma sarà l’esibizione della scuola di ballo Danzerò di Prato. Seguiranno laboratori di musica, letture animate e trucca bimbi ma anche osservazioni del cielo col telescopio, percorsi guidati con i cani, giochi con i clown e anche momenti di sport, riservati al rugby e al percorso ad ostacoli. Sarà presente anche la Polizia di Stato con un proprio mezzo, per illustrare ai bambini l’attività degli agenti, e una ambulanza della Misericordia di Prato per far scoprire attrezzature e funzioni ai presenti. Animeranno la giornata, “I Pigiamini”.

Qui tutti i dettagli del calendario: http://www.amiprato.it/it/mami-day?fbclid=IwAR33ydhJbIMbWCY9ZzYG8L1S25HzjhHC-suFFL14MMV-pPDzb5z2GENELPE.