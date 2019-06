Cambio al vertice per Cna Toscana Centro: il nuovo presidente è Claudio Bettazzi

Sarà Claudio Bettazzi, noto imprenditore tessile, a guidare CNA Toscana Centro per il prossimo biennio, subentrando ad Elena Calabria che ha rivestito l ’ incarico per i primi due anni dalla fusione tra le ex Cna di Prato e Pistoia. Inoltre, alternanza anche alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori, che vedrà Presidente Daniel Pagliai per il prossimo biennio, e ai vertici di CNA Pensionati che sarà guidato da Luciano Bartolotti.

A sancire, come da programma di mandato, le alternanze al vertice del colosso della rappresentanza nato nel 2017, è stata l’Assemblea annuale di CNA Toscana Centro riunita ieri nell’Auditorium della Camera di Commercio di Prato per l’evento “ArtiGeni CNA 2019. Imprese moderne si raccontano” , conclusa dal Segretario generale CNA nazionale Sergio Silvestrini. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 180 persone, tra imprenditori, rappresentanti istituzionali (sindaci e assessori dei comuni del territorio), rappresentanti delle forze dell’ordine e degli istituti bancari, e nell’occasione si è svolta la premiazione di 5 imprese innovative– su 31 candidate dall’area metropolitana – selezionate attraverso il Contest ArtiGeni CNA 2019.

“Nel 2017, con un’operazione coraggiosa e complessa abbiamo scelto di unire due grandi realtà associative dando vita ad un colosso della rappresentanza da circa 6.000 imprese associate e 20.000 tra cittadini e pensionati iscritti – ha sottolineato il Presidente neoeletto Claudio Bettazzi – e oggi posso dire che, avendo superato la fase di start up e tutte le difficoltà prevedibili per un’operazione come questa, sono orgoglioso di guidare le prossime fasi di questo progetto che avverrà in un’ottica di continuità, insieme a un gruppo dirigente che fin dall’inizio si è dimostrato in grado di superare campanilismi e barriere proinciali per guardare esclusivamente all’interesse e alla tutela delle esigenze dei nostri imprenditori. Continueremo a lavorare rafforzando i nostri servizi per sostenere tutti i progetti già intrapresi per supportare le nuove professioni e ogni attività in un territorio e su mercati che cambiano ogni giorno e impongono nuove sfide. Saremo in prima fila per interpretare questo processo di cambiamento, rafforzare la rappresentanza presso le istituzioni, valorizzare tutti i settori produttivi, sostenere la diversificazione anche creando nuove filiere, penso ad esempio alla nascita dei nuovi Raggruppamenti CNA Cinema e Cna Turismo e commercio recentemente attivati, che coinvolgeranno interi settori trasversali. Ciò che fa la differenza per le nostre imprese, infatti, è il modo in cui riusciamo ad interagire con ciascuna di esse per spingerle verso processi di innovazione e di crescita. Noi conosciamo a fondo le loro esigenze, i loro punti di forza e le loro debolezze. Sono il nostro mondo. E questo lavoro lo sappiamo fare bene. Su questo puntiamo la nostra scommessa anche per il prossimo mandato”.

“Chiediamo a Governo e Parlamento di ascoltare il messaggio degli artigiani e delle piccole e medie imprese. E’ necessaria una svolta radicale sul credito e sugli ecobonus”. A lanciare questo appello il Segretario generale di CNA nazionale, Sergio Silvestrini, a margine dell’iniziativa ArtiGeni CNA che si è svolta a Prato. “Negli ultimi otto anni il credito alle piccole imprese ha accusato una contrazione del 30%. La “formulazione disastrosa del Decreto Crescita – ha sottolineato Silvestrini – rende la situazione ancora più pesante, penalizzando il funzionamento dei Confidi che hanno permesso di contenere gli effetti negativi del razionamento del credito”. Altro tema molto sensibile è rappresentato dall’Ecobonus dal Sismabonus. “Lo Stato non può chiedere alle piccole imprese di trasformarsi in bancomat”, ha affermato il segretario generale CNA. “Da un lato il mondo delle piccole imprese deve fronteggiare la persistente stretta al credito – ha concluso Silvestrini – dall’altro deve anticipare al cliente il credito d’imposta riconosciuto dallo Stato sotto forma di sconto in fattura. E’una miscela esplosiva, insostenibile per artigiani e sistema delle piccole e medie imprese”.

Nel corso dell’assemblea sono stati premiati i partecipanti del contest “Artigeni Cna” rivolto a Maestri Artigiani, Makers, Creatori, Ideatori, Industriali Artigiani, Makers ha visto la candidatura di ben 31 imprese, selezionate da una giuria di eccezione, guidata da Giampaolo Colletti, che ha decretato i migliori 5 imprenditori, valutati in base ai criteri di Artigianalità, Creatività e Innovazione. Tutti i candidati sono stati premiati con una SPECIALE OFFERTA CREDITIZIA messa a punto da Chianti Banca e Artigiancredito Toscano mentre ai 5 vincitori del contest CNA sono stati riservati COUPON di SERVIZI CNA, CORSI FORMATIVI e VOUCHER. Ad altre 5 imprese candidate è andato il Premio Speciale Brickscape – Abbonamenti Long Premium BRICKSCAPE.