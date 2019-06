Il mondo della cultura piange la scomparsa di Rodolfo Betti: è morto a 87 anni il motore delle Riviste del Buzzi VIDEO

Il mondo della cultura piange la scomparsa di Rodolfo Betti. Figura di riferimento nel panorama culturale pratese, Betti aveva 87 anni. Autore di opere teatrali, sceneggiatore, autore di testi e canzoni, Betti è stato per tanti anni il motore delle Riviste del Buzzi. Cominciò come attore, negli anni ’50, per poi diventare scrittore e sceneggiatore degli spettacoli. Personaggio poliedrico e grande conoscitore di Prato, Rodolfo Betti se ne va lasciando un forte ricordo nelle decine di ragazzi che hanno calcato le scene nel corso degli anni. La salma è esposta nelle cappelle della Misericordia in via Convenevole. I funerali si terranno mercoledì 12 giugno, alle 10.30, nella chiesa della Sacra Famiglia. Il servizio funebre è curato dalla Misericordia.

Di seguito, una breve intervista realizzata a Rodolfo Betti, ospite dei Thè di Toscana Oggi.

Di seguito Betti ospite di una puntata del format di Tv Prato, “Un caffè con Duccio”.