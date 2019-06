Zeffirelli e quella cena a casa Borchi allietata dai Menestrelli Pratesi. Il video delle teche di Tv Prato

Il grande regista Franco Zeffirelli è scomparso oggi, sabato 15 giugno, all’età di 96 anni nella sua casa di Roma. Era nato a Firenze, si sentiva intimamente fiorentino nell’animo e aveva molti amici in Toscana. Anche Prato non faceva eccezione. Nella città laniera aveva un rapporto molto stretto con Jorio Borchi, noto politico pratese scomparso nel 1997 e padre del futuro vicesindaco Goffredo, in virtù della comune appartenenza alla Democrazia Cristiana. Di quella profonda amicizia abbiamo testimonianza grazie a un video contenuto nei preziosi archivi di Tv Prato.

Nel novembre 1984 Zeffirelli fu ospite della casa di campagna della famiglia Borchi a Verghereto, nel comune di Carmignano. La cena pratese nacque grazie alla comune amicizia con Mario Ricceri, dirigente fiorentino della Democrazia Cristiana, la cui moglie era scenografa, e con Giancarlo Calamai, allora presidente del teatro Metastasio, presente insieme al direttore Montalvo Casini. Mentre Jorio Borchi in quegli anni era consigliere comunale Dc e membro del direttivo del Met.

“In quella occasione mio padre decise di preparargli una sorpresa – ricorda Goffredo Borchi – chiamò a Verghereto molti amici e gli fece trovare sulla porta di casa i Menestrelli Pratesi che suonarono Fratello Sole e Sorella Luna”. Infatti il video è stato girato dai fratelli Cianchi, il cui archivio fa parte delle teche di Tv Prato. Le immagini purtroppo sono molto scure però si riconoscono Alfiero Rosati, componente storico dei menestrelli, Borchi e Calamai.

Quando Zeffirelli prende la parola per ringraziare i presenti loda Jorio Borchi per “la sua straordinaria vitalità”, definita “tipica dell’immagine del pratese che crede nei grandi principi e ha grande voglia di fare e di essere”. Non solo, il grande regista si augura anche che Prato e Firenze possano rimanere sotto la stessa provincia perché “la divisione sarebbe come un divorzio tra due sposi che stanno bene assieme. Pensateci bene, anche se so che avete molte ragioni”, dice Zeffirelli ai pratesi. Pochi anni dopo, nel 1992 sarebbe poi arrivata la tanto agognata autonomia.

Poi nel 1986, chiamato da Giancarlo Calamai, Franco Zeffirelli tenne la prima nazionale dello spettacolo “Così è se vi pare” con Paola Borboni proprio al Metastasio. Nelle foto pubblicate in pagina, gentilmente concesse dalla famiglia Borchi, si vede il grande regista passeggiare per Prato accompagnato da Jorio e Goffredo Borchi e da Giancarlo Calamai.