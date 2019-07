Colpo a Mondo Risparmio, i ladri fuggono con la cassaforte FOTO

Colpo al grande magazzino Mondo Risparmio di piazza San Marco. Il fondo ex Stefan è stato visitato la notte scorsa dai ladri che sono riusciti ad accedere al negozio e a trascinare all’esterno una piccola cassaforte contenente 900 euro. Non è suonato alcun allarme – non è chiaro se per qualche malfunzionamento o per la disattivazione da parte dei ladri – e il furto è stato scoperto soltanto stamani alla riapertura del punto vendita. Sul posto, per un sopralluogo, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno acquisito i primi elementi sull’accaduto interpellando i responsabili di Mondo Risparmio. I malviventi avrebbero forzato una porta esterna per avere accesso al locale. Elementi utili alle indagini sono arrivati dalle immagini di videosorveglianza del grande magazzino: da alcune angolazioni si vedono due malviventi, con il volto travisato da cappelli, che trascinano la cassaforte e la portano all’esterno.

I carabinieri dovranno adesso acquisire le immagini di videosorveglianza della zona per capire quale mezzo sia stato usato dai ladri per trasportare “al sicuro” la cassaforte e provvedere ad aprirla. Quel che è certo è che i malviventi – la banda potrebbe essersi avvalsa anche di qualche palo – si sono assunti dei rischi: viale Vittorio Veneto, piazza San Marco e viale arcivescovo Martini sono strade transitate anche di notte, spesso battute dalle forze dell’ordine; nella zona insistono inoltre diverse telecamere.