Emergenza sangue: gravissime carenze per il gruppo 0, la Fratres organizza una giornata di raccolta

È un meteo del sangue da bollino nero quello emesso dal Centro Regionale sangue della Toscana. Attualmente c’è una gravissima carenza del gruppo 0 sia positivo che negativo. Situazione che richiede «l’indispensabile attivazione dei donatori onde evitare blocchi di attività». Bollino rosso, che indica urgenza e quindi grave carenza, anche per i gruppi A positivo e B negativo.

Per questo motivo il Gruppo Fratres di Prato ha organizzato una giornata di raccolta sangue in programma questa domenica, 21 luglio, presso la sede centrale di via Galcianese (all’interno del complesso della Misericordia di Prato). Si potrà donare dalle 7 alle 11. La partecipazione è aperta a tutti, anche a chi non ha mai donato il sangue. Per farlo occorre avere dai 18 ai 65 anni, pesare più di 50 chilogrammi ed essere in buona salute.

Per informazioni e prenotazioni: 0574-609730 (lunedì-sabato 8,30-12). Email: info@fratres.prato.it oppure è possibile interagire via whatsapp al numero: 366-4323527. Presso la segreteria della Fratres si può prenotare anche per donare il sangue nel centro trasfusionale dell’ospedale di Prato.