Il Comune di Poggio a Caiano cerca immobili da destinare all’edilizia pubblica popolare

Scade venerdì 5 luglio alle ore 12 l’avviso che consentirà di formare una graduatoria degli immobili da poter acquistare e destinare alle famiglie poggesi in difficoltà economica. L’avviso è on-line sul sito internet www.ediliziapubblicapratese.it (nella sezione Bandi e Gare) e tra le news del sito del Comune di Poggio. Il Comune si occuperà di selezionare le offerte e insieme alla Regione – che mette a disposizione 15 milioni di euro per tutta la Toscana – procederà all’acquisto degli immobili più adatti ad essere destinati all’edilizia pubblica popolare e, di conseguenza, a persone e famiglie in difficoltà economica. “Chi dispone di un immobile inutilizzato ed ha intenzione di venderlo, si faccia avanti – dichiara il sindaco Francesco Puggelli – Senza immobili è infatti impossibile rispondere a tutte le richieste che ci arrivano da parte dei concittadini in difficoltà economica. Intendiamo rispondere così a chi ha bisogno di aiuto, senza la necessità di realizzare nuove costruzioni”.