Politica e pubblica amministrazione, confronto venerdì a Vaiano. Giacco: “Prima tappa di una scuola di formazione politica”

Un confronto su politica e pubblica amministrazione in programma domani, venerdì 26 luglio, nel salone consiliare del Comune di Vaiano, costituisce la prima tappa di attività di una vera e propria scuola di formazione politica. Lo annuncia il presidente dell’associazione Koinè, Michele Giacco, avvocato. “Da tempo a Vaiano proponiamo iniziative di approfondimento e confronto su temi che riguardano la cosa pubblica, in un’ottica di partecipazione dei cittadini e di sviluppo della democrazia – spiega Giacco – adesso vogliamo strutturare ancora meglio la nostra attività, ci rendiamo conto che in una fase storica così complessa è necessario fornire a tutti gli strumenti per capire il valore di punti di riferimento fondamentali per la vita di una comunità, a partire dalla Costituzione, tanto dibattuta e così poco conosciuta da tanti, a partire dai più giovani. La conoscenza dei meccanismi che regolano la pubblica amministrazione, del resto, è necessaria per i cittadini che ci si devono confrontare”.

L’appuntamento di venerdì si apre, alle 21, con il saluto del sindaco Primo Bosi. Intervengono poi il professor Rossano Pazzagli, docente di storia del territorio e dell’ambiente all’Università del Molise; Silvia Bocci, amministratore indipendente e sindaco revisore, esperta di governance; l’onorevole Andrea Lulli già parlamentare. Il presidente di Koinè, Michele Giacco, modera il confronto. Il convegno è accreditato per la formazione dall’Ordine degli avvocati di Prato.