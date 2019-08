Auto in fuga dalla polizia urta un furgone: denunciato giovane pregiudicato, alla guida senza patente

Ha tentato la fuga invano il 29enne fermato e denunciato dalla polizia perché alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente. E’ successo ieri, poco prima delle 17, nella zona industriale del Macrolotto Uno. Una pattuglia delle volanti, impegnata nell’attività di controllo del territorio, ha notato una Fiat Bravo con a bordo due uomini che si aggirava in maniera sospetta in via Toscana. Alla vista dei poliziotti l’auto si è data alla fuga. Ne è nato un inseguimento fino alla rotonda di via Moro, all’altezza di via del Ferro, dove i fuggitivi hanno urtato un furgone in transito, per fortuna senza particolari conseguenze per i coinvolti nel sinistro. I due sono stati bloccati e identificati dalla polizia. Si tratta di due rom, cittadini italiani, residenti in provincia di Lucca, entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, che sono stati condotti in Questura per accertamenti. Il conducente, di 29 anni, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per la guida senza aver mai conseguito la patente, oltre che per le numerose infrazioni al codice della strada commesse durante la fuga. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.