La Lega pratese resta senza sede: “Affitto troppo costoso”

Non ha più una sede la Lega pratese: i locali in via Cesare Guasti, inaugurati lo scorso dicembre, appaiono infatti vuoti da qualche settimana. La consigliera comunale in quota Lega, peraltro ex segretaria provinciale, Patrizia Ovattoni spiega che il partito ha lasciato lo spazio in centro storico a causa dell’affitto eccessivamente costoso: “Il prezzo era troppo alto e così, dopo il ballottaggio, abbiamo deciso di andarcene. A settembre cercheremo un’altra sede, magari uno spazio più piccolo, possibilmente sempre in centro storico”. Il canone mensile del locale di via Guasti ammontava a circa 700 euro ed è la stessa consigliera comunale a riferire che i contributi che arrivano dalla Lega nazionale e da una parte dei tesseramenti è risultata insufficiente a sostenerne le spese nel tempo. Di qui la decisione del commissario provinciale Andrea Recaldin di abbandonare il centro. “Il contratto che abbiamo stipulato a dicembre aveva in partenza come riferimento temporale il 30 giugno – risponde Recaldin -. La lega è primo partito in Italia, ma gli affitti purtroppo non si pagano con le percentuali. Il partito fa tutto il possibile per aiutare tutte le sedi dislocate nei vari comuni della Toscana”. Recaldin conferma che partirà la ricerca di una nuova sede, che sia “compatibile e sostenibile”. Ma la consigliera Ovattoni ribatte: “Fossi stata ancora segreteria io, avrei mantenuto ancora per qualche mese questa sede, a costo di fare qualche sacrificio – ha dichiarato Ovattoni -. E’ importante avere un contatto diretto con i cittadini”. Lo spazio di via Guasti era pensato non come un comitato elettorale, bensì come una vera e propria sede di partito, tanto che la pagina Facebook della Lega di Prato riporta ancora tra le informazioni indirizzo, orari e giorni di apertura. Precedentemente il partito di Matteo Salvini aveva una stanza a Mezzana, lasciata a favore del centro per “essere ancora più radicati sul territorio e creare un punto di incontro per i cittadini”, come fu detto al taglio del nastro a cui era presente anche la commissaria regionale Susanna Ceccardi. Adesso la sede della Lega è chiusa. E non per ferie.

LS