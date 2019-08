Le selezioni di Miss Italia 2019 fanno tappa a Montepiano

Le selezioni del concorso di bellezza Miss Italia 2019 fanno tappa a Montepiano. Stasera, sabato 17 agosto, nella splendida cornice di Villa Sperling si svolgerà la seconda ed ultima tappa di Miss Italia della nostra provincia. A Montepiano sarà eletta MISS SPORT TOSCANA 2019, una delle fasce più storiche del concorso. 23 ragazze da tutta la Toscana si contenderanno l’ambito titolo, che darà diritto alla vincitrice di accedere alle selezioni finali del concorso a Mestre, prima della serata finale a Jesolo.

La serata inizierà con un’apericena dalle ore 18.00, per poi proseguire con l’inizio della sfilata dalle ore 21. Per l’occasione le ragazze indosseranno e sfileranno gli esclusivi abiti della stilista pratese Eleonora Lastrucci, famosa stilista di calibro internazionale che ha vestito negli anni le più belle icone del cinema e della moda di tutto il mondo.

La giuria sarà presieduta dal sindaco di Vernio Giovanni Morganti. Presenta la serata Raffaello Zanieri. L’evento è stato promosso con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Prato e del Comune di Vernio, ed è organizzato per il secondo anno consecutivo dall’agenzia Alex Model di Prato con l’importante contributo dell’associazione ProLoco di Montepiano.

Per chi desidera partecipare alla Finale del 17 agosto a Villa Sperling può prenotare l’apericena a 25 euro (inizio dalle ore 18) che dà diritto al posto riservato a sedere. Info e prenotazioni 0574.1659010-393.1659011. Dalle ore 21 ingresso libero.