Screening mammografico, da novembre l’unità mobile della Asl farà tappa nel territorio pratese

Farà tappa dall’11 novembre al 18 dicembre nel territorio di Prato, la prima Unità Mobile per lo screening mammografico, attivata dal dipartimento diagnostica per immagini insieme alla senologia radiologica dell’Azienda Usl Toscana Centro. L’obiettivo è quello di estendere lo screening anche alle donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni e garantire il rispetto dei tempi di chiamata per la fascia di età tra i 50 e 69 anni.

L’Unità Mobile sarà operativa fino al mese di ottobre nella zona pistoiese per poi proseguire negli altri territori dell’Azienda Usl fino a metà dicembre, potenziando così il numero degli esami svolti ed integrandosi al servizio aziendale già presente.

L’Unità Mobile, al suo interno, è dotata di un mammografo digitale di ultima generazione e di apparecchiature per eseguire le ecografie e le biopsie. L’équipe medica è composta da due medici, due operatori tecnici e da un supporto amministrativo. E’ stato stimato che nel corso della giornata è possibile effettuare fino a 70 esami.