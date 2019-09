Al via il casting per il film di Luca Calvani “Il cacio con le pere”

Sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 10 alle ore 18, si terrà, presso le Manifatture Digitali del Cinema di Prato, il casting per comparse e figurazioni per il film “Il cacio con le pere” diretto dall’attore pratese Luca Calvani e prodotto da Gate 99 Films. Il film sarà girato in Toscana nei mesi di ottobre e novembre 2019. Le persone selezionate possono essere contattate durante tutto il periodo.

Nello specifico si cercano:

– Comparse, uomini e donne, dai 18 ai 75 anni, residenti in Toscana.

– Figurazioni speciali, uomini e donne, dai 18 ai 60 anni, con precedenti esperienze attoriali, residenti in Toscana.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione occorre presentarsi sabato 5 ottobre dalle 10 alle 18 c/o Manifatture Digitali Cinema Prato, in Via Dolce de’ Mazzamuti, n.1, muniti di foto primo piano e figura intera, fotocopia dei documenti di identità e del codice fiscale.

Per altre informazioni si prega di scrivere all’indirizzo casting@ingfilmgroup.com .