Arte e ambiente, il parco della Fattoria di Celle è il più bello d’Italia

C’è anche il parco della Fattoria di Celle, sulle colline di Santomato, in provincia di Pistoia, tra i vincitori della 17esima edizione del concorso “Parco più bello d’Italia” 2019. Scrigno di bellezze naturali e artistiche, il parco ospita la storica e lungimirante collezione della famiglia di imprenditori pratesi Gori: un esperimento di arte ambientale che negli anni è cresciuto e si è arricchito, dando spazio ai lavori di artisti di fama internazionale. Per Celle è arrivato dunque l’ennesimo riconoscimento. La sfida, promossa dal network ilparcopiubello.it, premia i parchi e i giardini visitabili più belli della Penisola, tra gli oltre mille siti aderenti alla piattaforma web. Il Comitato scientifico del premio ha selezionato i vincitori di quest’anno: si tratta appunto del parco della Fattoria di Celle, per la categoria “parchi privati”, e i giardini della Venaria Reale, in Piemonte, per la categoria “parchi pubblici”.