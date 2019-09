Assedio alla Villa, strade piene e “meraviglia” intorno alla residenza medicea FOTO

Si è chiusa con successo, con lo scintillio dei tradizionali fuochi d’artificio, la 35ª edizione dell’Assedio alla Villa a Poggio a Caiano. In tanti, da tutta la piana ed oltre, nella tre giorni della manifestazione – da venerdì 13 a domenica 15 settembre – hanno fatto visita al Comune mediceo per immergersi nella magica atmosfera di quella che, tra spettacoli ed eventi, è stata una vera “Meraviglia Toscana”. Questo infatti il nome dato dagli organizzatori – la Pro Loco di Poggio a Caiano – al tema di quest’anno: un’edizione speciale che ha voluto celebrare le bellezze e le eccellenze di una regione famosa in tutto il mondo e rendere omaggio a due personaggi che l’hanno fatta grande, Leonardo da Vinci e Cosimo I de’ Medici. Proprio nell’anno in cui ricorrono i 500 anni dalla morte del primo e dalla nascita del secondo, ricorrenza festeggiata con tanti eventi a loro dedicati.

Ed è così che sulla facciata della villa medicea patrimonio Unesco hanno fatto la loro comparsa le opere del genio dell’umanità: da La Gioconda all’Annunciazione, passando per gli studi sul volo. Il passato si è unito al futuro anche grazie allo spettacolo che ha messo insieme tecnologia led, fuoco e videoproiezioni realizzato in esclusiva per l’Assedio dalle Lumen Invoco: “Leonardo: luce fuori dal tempo” ha portato sul palcoscenico d’eccezione della villa un grande omaggio visivo a Leonardo da Vinci, raccontando con un linguaggio ricco di suggestione le diverse anime del genio. Le immagini dello spettacolo hanno “invaso” i social network, in un tam tam che ha fatto crescere gli spettatori di sera in sera. Tutti “col naso all’insù” anche per ammirare il video realizzato con le “moderne macchine volanti”, i droni, creato per l’Assedio e proiettato sulla residenza medicea: “In volo: da Vinci in villa” ha raccontato attraverso una spettacolare prospettiva dall’alto il prezioso angolo di Toscana che da Vinci arriva a Poggio a Caiano.



«L’apprezzamento che hanno ricevuto gli spettacoli di quest’anno ci conferma che la direzione presa è quella giusta – commentano il presidente della Pro Loco di Poggio a Caiano Francesco Ricciarelli e la presidente del Comitato Assedio alla Villa, interno alla Pro Loco, Francesca Faggi –. Ci incoraggia a continuare, con l’obiettivo di perfezionarci e lavorare ancora di più affinché l’Assedio sia una festa sempre più amata da tutti. Ogni anno, insieme ai tantissimi volontari che si adoperano per la realizzazione dell’evento, ci mettiamo il cuore (oltre alla testa e alle braccia), per amore di Poggio a Caiano».

Sono oltre 500 infatti i volontari poggesi che hanno prestato la loro attività nei 3 giorni della manifestazione e per la sua preparazione. «Un grazie grandissimo va alle centinaia di volontari che lavorano lungo tutto l’anno affinché questi giorni di festa funzionino alla perfezione, permettendo a chi partecipa di divertirsi in sicurezza e con spettacoli straordinari – dichiara il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli –. L’Assedio alla Villa si è ormai consolidato come un appuntamento unico a livello regionale nel calendario settembrino. Questa edizione è riuscita particolarmente bene con grande soddisfazione da parte di tutti noi, organizzatori in primis, e anche da parte delle migliaia di partecipanti che in questi giorni hanno colorato le strade della nostra città. L’impegno di tutti noi prosegue a fianco della Pro Loco per un miglioramento costante che possa coinvolgere sempre più attori: siamo certi che con la collaborazione di tutti si possa rendere l’Assedio un appuntamento sempre più bello e conosciuto anche a livello nazionale».

Tante le famiglie che nel fine settimana dell’Assedio sono arrivate a Poggio a Caiano (anche grazie all’ingresso gratuito per i ragazzi sotto i 12 anni): diversi gli eventi dedicati ai più piccoli, come la divertente mostra su Leonardo da Vinci “Stiamo con Leo”, allestita alle Scuderie Medicee dai ragazzi delle scuole poggesi. Poi i cortei, i mercatini, gli stand enogastronomici e le visite guidate a tema in villa (comprese nel prezzo del biglietto), che hanno registrato il tutto esaurito. E proprio la splendida villa medicea si è confermata protagonista dell’Assedio: sempre di più infatti le persone che sono accorse per ammirarla (dentro e fuori) grazie all’occasione speciale offerta dalla manifestazione e tanti coloro che, da fuori area, grazie all’Assedio hanno conosciuto questo gioiello rinascimentale.



«La 35ª edizione dell’Assedio alla Villa ha permesso nuovamente a migliaia di persone di passare il loro tempo a Poggio a Caiano e di affollare le sue strade, che hanno potuto percorrere con quel ritmo lento e sereno che sempre più di rado ci è concesso – commenta il direttore della villa medicea Lorenzo Sbaraglio –. Poggesi e non hanno così potuto approfittare di queste splendide giornate di fine estate, apprezzando a 360 gradi la bellezza della villa e del suo parco. Un patrimonio apprezzato sia nella sua dimensione di luogo familiare, per chi ci è nato e cresciuto accanto e lo considera come la parte più preziosa del suo paese e un po’ anche di sé stesso, sia nella sua dimensione universale. Va reso merito di tutto ciò alle decine di volontari che lo hanno permesso, e all’eccezionale, serio e appassionato lavoro del Comitato Assedio alla Villa della Pro Loco di Poggio a Caiano».

Una curiosità, ad apprezzare l’Assedio quest’anno è stato anche la star del web WikiPedro: il cicerone 2.0, che nei suoi video racconta le bellezze toscane, ha fatto tappa alla manifestazione sabato sera. Pochi giorni prima aveva visitato la villa e raccontato la tormentata storia d’amore tra Francesco I de’ Medici e Bianca Cappello.

«Terminata anche questa 35ª edizione dell’Assedio, ci teniamo a ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione – conclude la Pro Loco: i volontari, l’amministrazione comunale, i collaboratori, gli artisti, i figuranti, tutti sono stati preziosi per dare vita a questa straordinaria manifestazione. Un grazie di cuore a chi ci ha sostenuto e ha creduto nell’evento. Ma soprattutto grazie a tutti voi che ci siete venuti a trovare. Ci vediamo il prossimo anno!».

Nei tre giorni dell’Assedio alla Villa la polizia stradale ha effettuato una serie di controlli con l’etilometro nelle strade limitrofe alla festa, per verificare il tasso alcolemico delle persone alla guida. In totale sono state identificate 44 persone, per un totale di 36 veicoli controllati. 13 le infrazioni al codice della strada elevate, di cui una per uso del cellulare durante la guida e le altre per violazioni di natura documentale.