Demolizione vecchio ospedale, entro la fine dell’anno la sentenza definitiva sull’aggiudicazione della gara

Tempi certi per la sentenza definitiva della gara che riguarda la demolizione del vecchio ospedale e certezza nell’aggiudicazione. E’ questo in sintesi quanto è stato deciso nell’udienza di ieri al Consiglio di Stato tra le parti in causa, per arrivare in tempi rapidi a chiudere una vicenda che si trascina avanti da un anno a colpi di ricorsi. A renderlo noto è l’AUSL Toscana Centro. In sostanza è stato convenuto che “la decisione di merito, quindi definitiva, della causa avvenga in tempi rapidissimi a prossima udienza di dicembre 2019 o gennaio 2020” con un unico pronunciamento sui ricorsi presentati dalle prime tre aziende classificate al bando. In questo modo si avrà certezza assoluta sul soggetto avente diritto ad eseguire i lavori, senza possibilità di risarcimento.

Fiducioso il sindaco di Prato Matteo Biffoni sull’epilogo dell’intera vicenda giudiziaria che ha commentato così la sentenza : “Siamo consapevoli che questo percorso avrà un termine che si concluderà a dicembre e quindi sicuramente arriveremo alla fine di una complicata storia che si è trascinata per oltre un anno a causa della burocrazia, ma siamo fiduciosi ed auspico che ad anno nuovo si apra il cantiere”.