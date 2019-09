Streetfood 4Wheels: dal 27 al 29 settembre il cibo di strada torna in piazza San Francesco

Settimo anno con la “tendina” per lo Streetfood 4Wheels a Prato in programma dal 27 al 29 settembre ancora una volta nella centralissima Piazza San Francesco, quest’anno con una selezione di food truck da tutto il mondo sotto il marchio di 4Wheels. Piazza San Francesco, da venerdì 27 (dalle 17 alle 24) poi sabato 28 e domenica 29 (dalle 11 alle 24), ospiterà decine di specialità italiane certificate con la tendina e il Messico come cibo straniero con l’obiettivo ormai raggiunto di riqualificare il centro storico di una bellissima città quale Prato. «Abbiamo ormai consolidato la nostra presenza in questa città che ci regala sempre tante emozioni – spiega il presidente dell’Associazione italiana Streetfood, Massimiliano Ricciarini (nella foto a lato) – un’idea nata sette anni fa per rivitalizzare il centro storico in collaborazione con il Consorzio Santa Trinita, realtà che ha come obiettivo proprio quello di riqualificare il quartiere, animare gli esercizi commerciali e i negozi di questa parte di città».

Il programma – venerdì 27 settembre apertura truck e stand dalle ore 17 alle ore 24 e dalle ore 18 dj set. Sabato 28 settembre apertura truck e stand dalle ore 11 alle ore 24 e dalle ore 20 concerto cover band di Vasco Rossi “Alcolici Sospetti”. Domenica 29 settembre apertura truck e stand dalle ore 11 alle ore 24 e dalle ore 20 concerto della Ballantine Band, formata dai musicisti del cantante toscano Enzo “Pupo” Ghinazzi ma con repertorio pop e rock italiano e straniero dagli anni 70 ad oggi.

Il progetto “4 Wheels” per i food truck con la tendina. I food truck con la tendina sono una parte dell’associazione che promuove il cibo di strada di qualità. Sotto il marchio “4Wheels” infatti sono stati selezionati alcuni dei cibi più famosi in Italia e nel mondo cucinati direttamente sui furgoni, i truck appunto. Si tratta di un modo di interpretare in chiave moderna il cibo di strada, pur non perdendone i valori essenziali che sono poi quelli raccolti dal decalogo del cibo di strada che l’associazione porta avanti e con il quale seleziona i propri partner.

Gli ineguagliabili numeri di Streetfood. Oggi, dopo undici anni di attività, l’Associazione può vantare numeri importanti per il settore. A partire dagli eventi che negli anni hanno toccato oltre 120 città italiane, portando in degustazione centinaia di cibi di strada italiani e non solo, raggiungendo, si stimano, circa 6,5 milioni di appassionati negli oltre 430 eventi messi in piedi. A questi eventi vanno aggiunti, oltre alla somministrazione di cibi “certificati”, anche attività culturali collaterali, come le visite guidate ai centri storici delle città che hanno ospitato i cosiddetti “Streetfood Village”, ma anche convegni, seminari e master di approfondimento. Oltre a questo sono decine le tesi di laurea alla quali l’associazione ha contribuito, centinaia i professionisti aiutati a entrare in questo settore partendo da zero.

MENÙ DI STRADA

1. Marche – Olive ascolane, verdure pastella, dolci regionali e internazionali – Guidoliva

2. Romagna – Piadina romagnola – Arte Piada

3. Messico – tacos, burritos, nachos, chili con carne, alette di pollo, nuggets

4. Lazio – pasticceria – Petriglia Dolciaria

5. Toscana – Fajitas, Pop Corn di pollo, hamburger di hangus, pastrami. -Momà Food

6. Campania – hamburger di Scottona e Marchigiana con pane di propria produzione – Brother’s Food

7. Sicilia – Pane e Panelle, Pane ca’ Meusa, Arancine, cannoli, cassatine – Sciatu Mio

8. Arrosticini di Pecora, formaggio fritto, polpettine di melanzane, cace e ove – Abruzzo on the Road

9. Toscana – Hamburger di Chianina IGP e Cinta Senese DOP certificate – Happy Train Food Truck

10. Toscana – Lampredotto e Fagotto del Chianti – I’ Fagotto del Chianti Food Truck

11. Umbria – Pulled Porketta e altre specialità cotte stile BBQ con prodotti regionali – Ai Chef

12. INFO POINT STREETFOOD – Birra Artigianale Streetfood e Prosecco – Streetfood Beer Truck

13. Umbria – cocktail e prodotti a base di canapa – La Divina – SENZA GLUTINE