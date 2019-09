Tessere per la felicità: lunedì confronto sul rapporto tra arte e realtà urbane

Una due giorni di confronto su un rinnovato dialogo tra cultura umanistica e scientifica- – e tra arte scienza e tecnologia – chiude il progetto espositivo di Marcello Aitiani, dal titolo Pluriversi, che ha caratterizzato la prima tappa dell’iniziativa Tessere per la felicità, promossa dalla Fondazione Opera Santa Rita.

L’appuntamento è per lunedì 23 settembre, alle 17, nel complesso monumentale di San Domenico. Intervengono il presidente della Fondazione Santa Rita, Roberto Macrì e l’assessore alla Cultura, Simone Mangani. Dopo l’introduzione di Laura Monaldi, critico d’arte e saggista, Silvano Tagliagambe, filosofo della scienza, presenterà la sua riflessione sul rapporto tra arte e nuove realtà urbane. “In un momento storico di grande complessità e di rilevantissimi problemi sociali ed ecologico-ambientali, la ricomposizione di una relazione tra arti, scienze e tecnologia, come tra etica ed estetica, è fondamentale anche per ri-definire il quadro di un ambiente naturale, sociale e spirituale positivo”, spiega l’artista Marcello Aitiani.

Lunedì mattina Laura Monaldi, Silvano Tagliagambe e Marcello Aitiani, con il direttore dei Musei diocesani Claudio Cerretelli e l’astrofisico Filippo Martelli, incontreranno gli studenti di alcune classi del Liceo scientifico Copernico e dell’Artistico Umberto Brunelleschi. “L’obiettivo – spiega ancora Aitiani – è di evidenziare il nesso possibile tra arte, cultura umanistica, scienza e tecnologia; un nesso che ha le sue origini in una visione sapienziale che ci giunge dall’antichità e si ri-congiunge al pensiero, anche scientifico, contemporaneo più profondo”.