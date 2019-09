“Toscana e oltre”, a Prato il convegno dell’Unione stampa filatetica italiana

Si è aperto stamani nel Salone Consiliare del Comune il convegno “Toscana e oltre” dell’Unione stampa filatelica italiana, associazione nazionale che da oltre mezzo secolo accoglie pressoché tutti i giornalisti e gli scrittori specializzati. L’iniziativa vede il supporto di Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus, Comune di Prato ed Archivio di stato.

Ad aprire i lavori sono stati il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore alla Cultura Simone Mangani, seguiti dal responsabile commerciale di Poste italiane filatelia, Enrico Menegazzo. Trentuno i relatori – mai così numerosi – invitati ad intervenire: amministratori, cronisti, studiosi, collezionisti, tecnici, in arrivo da tutta Italia e anche dall’estero, proporranno al pubblico novità, scoperte e storie curiose riguardanti il mondo dei francobolli e del servizio postale. Sono intervenuti inoltre i responsabili degli Uffici filatelici e numismatici di San Marino, Gioia Giardi, e Vaticano, Mauro Olivieri, nonché delle Poste magistrali, Marcello Baldini.

Il convegno, alla sua quinta edizione, proseguirà anche domani mattina 15 settembre a partire dalle 9 con Bruno Crevato-Selvaggi e “Il museo postale-filatelico dell’Istituto di studi storici postali «Aldo Cecchi», Paolo Guglielminetti, “Realizzare e promuovere i testi di filatelia tematica, in Italia e nel mondo”, Valterio Castelli, “Assopostale – L’associazione che annovera posta, cartoline e parcel”, Adriano Cattani, “Un nuovo Museo del francobollo per la Repubblica di San Marino”, e Serge Kahn, “What is polar philately?”.