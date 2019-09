Una nuova ambulanza per i 120 anni della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” FOTO

Inaugurata sabato mattina davanti alla sede centrale di via San Jacopo la “P120”, ovvero la nuova autoambulanza con medico a bordo, attrezzata per la rianimazione cardiopolmonare, della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato. L’occasione si inserisce a pieno nei festeggiamenti per i 120 anni del sodalizio. Inoltre, nel salone Apollo, sono state consegnate le targhe di riconoscimento alle Pubbliche Assistenza della Toscana intervenute per la celebrazione. Ad inaugurare il nuovo mezzo l’assessore Benedetta Squittieri, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, insieme al presidente dell’associazione Livio Benelli e al vicepresidente Andrea Meoni.