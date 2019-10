Con “Pet relax” cani in sala attesa pediatria. Il progetto sarà attivato anche all’ospedale di Prato

Dal prossimo novembre gli amici a quattro zampe Olga, Achille, Orsa e Caos inizieranno a far visita ai bambini nella sala di attesa nella pediatria dell’ospedale del Mugello in provincia di Firenze. L’iniziativa fa parte del progetto di attività assistita con animali ‘Pet relax’, che sarà presto attivo anche al San Jacopo di Pistoia e al Santo Stefano di Prato. A seguire, probabilmente ad anno nuovo, al San Giuseppe di Empoli e al Santa Maria Annunziata di Firenze.

“Si tratta di interventi ludico-ricreativi – spiega l’Asl Toscana Centro in una nota – in cui la presenza in sala di attesa dei cani diventerà determinante per mettere i bambini a loro agio, regalare serenità e distrarli dal pensiero della visita o dell’esame imminente”. Il progetto, precisa ancora l’azienda sanitaria, “nasce dalla sinergia fra Arianna Maggiali, direttore ostetricia professionale, Cristina Rossi, direttore continuità ospedale territorio e Monica Raspini responsabile dei percorsi infermieristici neonatale e pediatrico nonché referente del progetto”.

All’ospedale del Mugello in una prima fase è prevista la presenza una volta a settimana di un cucciolo addestrato con gli istruttori della Scuola nazionale cani guida per ciechi, presso la sala di attesa dell’ambulatorio pediatrico al secondo piano.