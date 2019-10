In migliaia al concorso del Comune per l’assunzione di 21 dipendenti VIDEO

30 minuti per rispondere a 30 domande. Era questo il test sottoposto ai candidati che hanno preso parte al concorsone del Comune per assumere a tempo indeterminato 21 tecnici dei servizi amministrativo-contabile. Gli iscritti – anche se oggi non si sono presentati tutti – erano 5165, provenienti da tutta la Toscana ma anche da fuori regione.

L’alto numero di adesioni ha costretto la commissione a suddividere i candidati in quattro sedi: Gramsci-Keynes, Dagomari, Livi e Copernico. I primi 400 avranno accesso alle prove successive.



Molti dei candidati hanno già partecipato ad altri concorsi simili, l’ultimo dei quali è stato quello bandito dalla Provincia la cui prova pre-selettiva si è svolta mercoledì.