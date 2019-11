Torna il “Festival Zipoli”: tra le novità il primo cd dell’opera omnia delle musiche per tastiera del compositore pratese

Dal 23 novembre al 4 gennaio torna il Festival Zipoli, dedicato al compositore e organista gesuita Domenico Zipoli, il più importante musicista pratese della storia (nato nel 1688 nel capoluogo tessile e morto a Cordoba in Argentina nel 1726).

Diretto dalla sua fondazione dal Maestro Gabriele Giacomelli, musicologo e organista di fama internazionale, il Festival a cadenza biennale è diventato un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di musica barocca, organistica e sacra in genere.

Anche quest’anno sono chiamati a interpretare la musica di Zipoli e di altri autori del periodo sia esecutori eccellenti, che giovani talentuosi.

Al Festival si affianca inoltre il progetto didattico Domenico Zipoli: un viaggio a bordo della musica che tanto successo ha riscosso negli anni passati e che ha visto coinvolti migliaia di studenti delle scuole primarie e secondarie pratesi.

La musica del grande pratese rivivrà grazie alla voce arcana degli organi, da quello antico preziosissimo collocato nella Cappella del Sacro Cingolo in Duomo (verosimilmente suonato da Zipoli stesso) sino a quelli moderni del Sacro Cuore e di San Francesco, il cui ritorno al perfetto funzionamento – finanziato dal Rotary Club di Prato e dal Soroptimist Club di Prato – viene inaugurato proprio in questa occasione.

Fra gli altri eventi in programma l’uscita dell’Opera Omnia delle musiche per tastiera di Domenico Zipoli in un doppio CD edito da Elegia Records di Torino registrato da Gabriele Giacomelli sugli organi pratesi del Sacro Cingolo e della Pieve di San Giusto e da Andrea Banaudi al clavicembalo.

«Torna un appuntamento di grande importanza, che vede la partecipazione di artisti di primo piano e la collaborazione di istituzioni ed associazioni del territorio – ha detto l’assessore Mangani – a cui quest’anno si aggiunge la pubblicazione dell’opera omnia di Domenico Zipoli in cd». «Attraverso la diffusione del cd alle scuole che il Comune ha finanziato insieme alla Fondazione Cariprato volevamo far conoscere ai ragazzi il valore della sua opera, di cui Papa Francesco stesso è “fan” da sempre, – ha aggiunto l’assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi – ma anche la sua vita avventurosa di frate gesuita attraverso l’Europa e il Sudamerica».

«La grande qualità è padrona di casa nel Festival Zipoli a cui abbiamo aderito anche quest’anno con entusiasmo – ha affermato anche l’assessore Stella Spinelli del Comune di Carmignano – E’ un’occasione da non perdere per riascoltare e far rivivere l’antico organo della chiesa di San Michele Arcangelo a Carmignano».

L’evento è organizzato dagli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Prato, in collaborazione con il Comune di Carmignano, il patrocinio e contributo della Regione Toscana e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e di Banca Fideuram, in collaborazione con associazione Prato per Zipoli, Diocesi di Prato, Museo dell’Opera del Duomo di Prato, Scuola Comunale di Musica Verdi, Camerata Strumentale Città di Prato, Rotary Club Prato, Lions Club Prato, Soroptimist Club Prato, Chiesa di San Francesco, Parrocchie del Duomo, Spirito Santo, Sacro Cuore e S. Michele a Carmignano, associazione culturale Circolo Cives, Fondazione Opera Santa Rita onlus, Associazione Pratese Amici dei Musei, Biblioteca Roncioniana e Cral Usl4.

Ecco il programma

Concerti

Martedì 3 dicembre

Prato, chiesa di San Francesco

ore 20:45 Musica e missione nel pensiero gesuitico ieri e oggi

Lectio divina di Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Firenze

ore 21:30 Musica e parole della Compagnia di Gesù tra Vecchio e Nuovo Mondo

Concerto d’inaugurazione dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’organo, finanziato dal Rotary Club e dal Soroptimist Club

Cristina Borgogni e Paolo Lorimer, voci narranti

Gabriele Giacomelli, organo

Testi di D. Bartoli, G. Lubrano, P. Segneri

Musiche di J. de Brébeuf, A. Kircher, D. Zipoli

Venerdì 6 dicembre, ore 21

Prato, chiesa dello Spirito Santo

Capolavori musicali tra Rinascimento e Barocco

Renato Negri, organo

Tuscae Voces Ensemble diretto da Elia Orlando

Musiche di J. Arcadelt, J. S. Bach, J. Desprez, G. Frescobaldi, H. Purcell, D. Zipoli

Domenica 15 dicembre

Prato, Cattedrale di Santo Stefano, Cappella del Sacro Cingolo

e Museo dell’Opera del Duomo, Volte della Cattedrale

ore 16:15

Concerto itinerante – Barocco iberico e italiano

Filipe Verissimo, organo

Ensemble Sesquialtera diretto da Pierluigi Chiarella

Musiche di M. R. Coelho, C. Seixas, T. L. De Victoria, D. Zipoli

Sabato 21 dicembre, ore 21

Prato, chiesa del Sacro Cuore, via Ofanto

Barocco tra Germania e Italia

Roman Perucki, organo

Coro Euphonios diretto da Elia Orlando

Musiche di J. S. Bach, A. Vivaldi, D. Zipoli

Venerdì 27 dicembre, ore 21

Carmignano, pieve di San Michele Arcangelo

Dal barocco italiano al Natale nel mondo

Fabio Macera, organo

Piccolo Coro Melograno diretto da Laura Bartoli

Musiche di B. Pasquini, A. Ponchielli, D. Zipoli, tradizionali natalizie

Sabato 4 gennaio, ore 21

Prato, chiesa del Sacro Cuore, via Ofanto

Zipoli sacro e profano tra Europa e America

Coro di voci bianche diretto da Rossella Targetti

Massimiliano Calderai, pianista accompagnatore

Coro e Orchestra d’Archi della Scuola Comunale di Musica «G. Verdi»

Federica Baldi, soprano

Cristina Pierattini, contralto

Davide Madera, tenore

Marco Facchini, primo violino e maestro concertatore

Mayumi Kuroki, preparatrice vocale

Elia Orlando, direttore

Musiche di D. Zipoli

Altri eventi

Prato, vari istituti scolastici

Novembre e dicembre

Domenico Zipoli: un viaggio a bordo della musica

Lezioni e laboratori a cura di Caterina Bettazzi, Alessandro Cavicchi, Elisabetta Collini, Silvia Coveri, Rita Innocenti, Claudia Occhioni, Serena Paese, Virginia Pini, Ilaria Romiti, Alessio Zipoli. Visite guidate agli organi a cura di Lorenzo Ancillotti, Alessandro Bolognesi, Olimpio Medori, don Marco Pratesi, Pasquale Rubano.

Sabato 23 novembre, ore 15

Prato, Cattedrale di Santo Stefano, Cappella del Sacro Cingolo

Visita guidata all’antico organo

a cura di Olimpio Medori

Domenica 24 novembre, ore 17

Prato, Pieve di San Giusto in Piazzanese

L’Opera omnia per tastiera di Zipoli in CD

Andrea Banaudi, clavicembalo

Gabriele Giacomelli, organo

Venerdì 29 novembre, ore 21

Prato, Fondazione Opera Santa Rita, via dei Cappuccini

Domenico Zipoli tra Vecchio e Nuovo Mondo ieri e oggi

Conferenza di Gabriele Giacomelli

Introduce Paolo Ponzecchi

Martedì 24 dicembre, ore 23.30

Prato, chiesa di San Francesco

Natale con Zipoli. La Misa de Potosì

Coro e Orchestra d’Archi della Scuola Comunale di Musica «G. Verdi»

Federica Baldi, soprano

Cristina Pierattini, contralto

Davide Madera, tenore

Marco Facchini, primo violino e maestro concertatore

Mayumi Kuroki, preparatrice vocale

Elia Orlando, direttore

L’esecuzione della Misa de Potosì di Zipoli nell’ambito della S. Messa della Notte di Natale, eseguita da giovani musicisti pratesi.