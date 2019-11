Rifiuti abbandonati al Macrolotto uno: la segnalazione di un cittadino FOTO

La segnalazione ci arriva da un lettore: ci sono vari cumuli di spazzatura abbandonata sui marciapiedi al Macrolotto uno di Iolo. Come mostrano le foto scattate dal cittadino, si tratta di diverse tipologie di rifiuti, soprattutto cartone e plastica, ma anche gomme di automobili ed elettrodomestici.

Le strade interessate sono via Calabria, via Basilicata e via Val d’Aosta. “La situazione è così da agosto – segnala il cittadino a Tv Prato -: Alia rimuove i rifiuti, che ricompaiono poco dopo. Le persone vengono qui a gettare la spazzatura, abbandonandola per strada”.