Aspettando il Natale a Comeana: sabato e domenica musica, spettacoli e mercatini

Musica, laboratori, spettacoli, stand gastronomici e mercatini: sarà un fine settimana di festa a Comeana. Sabato 21 e domenica 22 dicembre in piazza Cesare Battisti appuntamento con “Aspettando il Natale a Comeana”, l’iniziativa organizzata dall’associazione di promozione sociale Comeana in Festa, con il patrocinio del Comune di Carmignano, pensata per augurare a tutti buone feste.

Si inizia sabato 21 con “Immagini e suoni di Natale”. Alle 15.30 allo Spazio Giovani “Uso&riuso”, laboratorio di riciclo a cura delle associazioni paesane. Alle 17.30, nell’ambito della rassegna organizzata dall’assessorato alla Cultura “Natale è… concerti, spettacoli, laboratori, musiche e danze a Carmignano”, da non perdere allo Spazio Giovani “Note di stelle… la magia del Gospel”. Un concerto gospel con “The Gospel Fire Choir”, il primo coro nato a Prato nel 1996, e “Little big Gospel Choir”, il coro gospel più giovane d’Italia con bimbi e ragazzi dagli 8 ai 15 anni, diretti da Patrizia Calussi. Domenica 22 dicembre appuntamento con “Babbo Natale in piazza”. Alle 15.30 allo Spazio Giovani ci saranno uno spettacolo di burattini e, a seguire, tutti potranno partecipare al laboratorio natalizio di manualità a cura dell’associazione culturale Pandora. Alle 17.30 “Caro Babbo Natale…”: Babbo Natale sarà presente per ricevere le letterine dei bambini. In entrambi i giorni in piazza Cesare Battisti dalle 15 alle 19 ci saranno gli stand gastronomici delle associazioni locali che proporranno bomboloni, crepes, dolci casalinghi, cioccolata calda, polenta fritta, coccoli, migliacci, fettunta con l’olio nuovo e vin brulè. Presente inoltre “Io creo Natale”, il mercatino dell’arte e dell’ingegno al femminile a cura della Pro Loco di Carmignano. Parte del ricavato degli stand gastronomici sarà devoluto all’Associazione Tumori Toscana.

Divieti. Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, dalle 14.30 alle 19 di sabato 21 e di domenica 22 dicembre, sarà interdetta la circolazione in piazza Cesare Battisti. Dalle ore 9 di sabato 21 alle ore 20 di domenica 22 dicembre sarà inoltre vietata la sosta sull’intera piazza.