Ecco PIS-TACO, il nuovo dolce di Paolo e Andrea Sacchetti per eatPRATO 2019 FOTO

Si chiama PIS-TACO la nuova opera di pasticceria firmata dai Sacchetti Maestri Pasticcieri, padre e figlio, per la collezione inverno di eatPRATO. Un nuovo dolce monoporzione gourmet e fortemente contemporaneo. La new entry è stata rivelata e degustata in anteprima oggi pomeriggio, con una dimostrazione live nel laboratorio della pasticceria Nuovo Mondo, unica “tre torte” (massimo riconoscimento Guida Pasticcerie Gambero Rosso) della Toscana, grazie alla sapienza di Paolo Sacchetti. Accanto a lui quello che è stato il suo miglior discepolo, nonché figlio, Andrea Sacchetti, di soli 24 anni , che ormai sta affiancando alla grande il Maestro. Anzi il talentuosissimo Andrea è il “laboratorio d’idee”, è la creatività più scalpitante e felice, vocato proprio alle novità – ammette suo padre.

“PIS-TACO è un’idea di Andrea, l’ha pensato e voluto lui, l’abbiamo provato insieme, mi ha convinto moltissimo, l’abbiamo poi fatto insieme, provando, sperimentando abbinamenti” – racconta Paolo Sacchetti, notissimo per le pesche di Prato e per altri gioielli della pasticcieria pratese.



“Un dolce a base di pistacchio e amarena che strizza l’occhio al mondo salato non solo nel gusto ma anche nell’aspetto ricordando infatti il tipico piatto messicano: il taco, racconta Andrea Sacchetti.

“L’ispirazione viene dalla voglia di tener fede al nostro nome che ormai ci contraddistingue, “Nuovo Mondo”; per offrire qualcosa di innovativo che incuriosisse non solo la nostra clientela, ma anche la nuova generazione, ci voleva un dolce creato da un giovane per i giovani, quindi ho lasciato l’incarico a mio figlio Andrea, ed è così che nasce PIS-TACO” spiega Paolo Sacchetti.

La ricetta di PIS-TACO

PIS-TACO è un piccolo gioiello artigianale, non a caso anche una foglia d’oro a renderlo ancora più esclusivo, prezioso nelle forme, nei colori, di grande armonia gustativa come anche estetica.

Il risultato al palato, con una piccola citazione savoury, è un tripudio di sapori caldi, familiari, confortevoli quasi, ma delicati e compositi come solo un grande maestro dell’arte dolciaria, e il suo miglior discepolo, potevano regalare.

Il PIS-TACO sarà tra i dolci che si potranno degustare domani, sabato 14 dicembre, a eatPRATO PARTY nella Corte del Palazzo Pretorio, Piazza del Comune, Prato dalle ore 18 alle 22.