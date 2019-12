Polizia municipale, entrati in servizio 23 nuovi agenti. Nel 2019 diminuiscono gli incidenti stradali, boom di sanzioni per guida col cellulare

Il nuovo anno comincia nel migliore dei modi per la Polizia municipale di Prato: sono entrati in servizio proprio stamani i nuovi 23 agenti selezionati nell’ultimo concorso pubblico indetto dal Comune. Tra loro c’è un diciannovenne, che rappresenta il più giovane dipendente dell’Amministrazione comunale. Con i nuovi arrivati l’organico supera le 200 unità, un numero comunque sempre esiguo rispetto alle esigenze della città: basti pensare che ad esempio in realtà simili a Prato per popolazione, come Modena, gli agenti sono 250.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Matteo Biffoni, l’assessore alla Sicurezza Flora Leoni ha presentato il nuovo calendario 2020 del Corpo, insieme al Comandante Marco Maccioni e agli ispettori Nicola Fontani del Reparto Territoriale, Giovanni Morosi del Pronto Intervento, Vitantonio Esperto del Reparto Logistica e Supporto e Paolo Ghetti dei Nuclei speciali. Il porgetto raccoglie gli scatti più significativi del lavoro degli ultimi 10 anni: quattordici scatti – più una foto d’epoca degli anni ’40 – che spaziano dai controlli stradali a quelli nelle aziende e nelle attività commerciali, contro l’evasione, la contraffazione e l’abbandono dei rifiuti, ma anche il nucleo cinofilo con i due agenti a quattro zampe Akron e Devil. Non a caso, quest’anno lo slogan scelto è “2020, 10 anni insieme”.

La presentazione del calendario è stata anche l’occasione per fornire alcuni dati dell’attività compiuta durante l’anno dalla Polizia Municipale. Molte le novità degli ultimi mesi, a partire dalla nuova giunta comunale, dall’assessorato alla Sicurezza Urbana affidato a Flora Leoni e al nuovo comandante Marco Maccioni, arrivato a Prato appena tre mesi fa. «I numeri testimoniano un’attività estesa ed intensa in ogni settore, di cui ringrazio tutta la Polizia Municipale – ha detto il sindaco Matteo Biffoni» «Considero un riconoscimento per l’attività di tutta la Polizia Municipale l’aver scelto un assessore alla Sicurezza urbana che apparteneva al Corpo dei vigili – ha detto Flora Leoni, commissario di Polizia Municipale, come è noto, prima di essere nominata assessore dal sindaco Biffoni – E’ un attestato di stima e considerazione per le professionalità della Polizia Municipale». «I settori di intervento sono tanti, siamo presenti in tanti aspetti della vita cittadina per la sicurezza urbana e la civile convivenza – ha aggiunto Maccioni – sono davvero soddisfatto poi del nuovo servizio del Vigile di Prossimità, in collaborazione con la Regione Toscana, che ci permette un controllo più incisivo delle zone più a rischio per il degrado urbano».

La Centrale operativa ha gestito 17.967 segnalazioni della cittadinanza, tra cui 13.402 interventi “stradali” (incidenti, dissesti stradali, di viabilità, ad es. soste, di cui 590 per stalli di sosta per invalidi e 1129 per passi carrabili, ecc.); 888 rumori, disturbi o segnalazioni di degrado urbano, gestione della videosorveglianza (circa 170 telecamere).

Più di 100mila i controlli delle coperture assicurative sul territorio, con 200 sequestri, oltre a 115 mezzi trovati senza revisione obbligatoria. Diminuiscono invece gli incidenti stradali, da 1293 del 2018, di cui 9 mortali, a 1248, di cui 6 mortali, ovvero il 3,5% in meno. L’Unità cinofila, formata da Akron e Devil, addestrati da 3 conduttori alla ricerca di sostanze stupefacenti, ha eseguito 177 controlli antidroga, anche in supporto a controlli interforze nelle scuole cittadine (in tutti gli istituti superiori del territorio comunale –Progetto “Scuole Sicure”), ed in collaborazione con altre polizie municipali.

Lo sportello al cittadino ha avuto un numero crescente di richieste di informazioni e svolgimento pratiche, passando da 6.850 dell’anno scorso a 7454 del 2019, con un +8,82%, come anche le e-mail da 7395 a 10.686 (+44,5).

In forte aumento, anche per l’innalzamento dei controlli, l’uso del cellulare alla guida, una cattiva e pericolosa abitudine che ha fatto contare 684 casi quest’anno contro i 319 dell’anno scorso (+114,42%), ovvero più del doppio. Diminuisce invece la guida in stato d’ebbrezza, da 78 casi a 57.

Nella zona del Serraglio- via Magnolfi- via Cironi sono state effettuate 200 pattuglie a presidio, più altre 61 in piazza Mercatale in orario 19-01, 199 pattuglie-stazionamenti dalle 18 alle 20, 43 servizi festivi, con passaggi e stazionamenti su due fasce orarie (16:30-19:30 e 20-24:). Da agosto ogni venerdì e sabato passaggi in fascia 19:30- 1:30 per un totale di 36 pattuglie. Il Reparto ha presidiato zone di aggregazione periferiche, (mercati rionali e altro), mediante punto mobile di ascolto, con percorrenze sia a piedi che in bicicletta (70 servizi) .

Inoltre la Territoriale Centro ha operato nel centro storico con 528 pattuglie appiedate e nel periodo estivo con pattuglie munite di bicicletta.

Nell’ambito del progetto regionale di Polizia di Prossimità ha operato nel quartiere del Soccorso dal 6 maggio al 5 ottobre con 223 pattuglie e nel “Macrolotto Zero dal 7 ottobre al 30 novembre con 110 pattuglie.

Per quanto riguarda i Nuclei speciali, contro il degrado urbano sono state controllate 231 ditte con 22 sequestri penali e 75 amministrativi (1.310 macchinari). Prosegue poi il Progetto Black Friday, realizzato insieme ad Ufficio Immigrazione, Ragioneria, SO-RI e ALIA , che hanno portato ad un incasso di 111mila euro si imposte evase, più 193mila di tasse evase rateizzate.