“Tutti in Carrozza!”, presentazione del libro della giornalista Maria Serena Quercioli

Verrà presentato domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 17.30 presso la Sala Fanfani di Palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 Firenze) il libro “Tutti in carrozza! Sandra Cuccaro, viaggio di una vita controcorrente” (Attucci Editrice) dell’autrice Maria Serena Quercioli.Interverranno Eugenio Giani ( presidente del consiglio regionale), Marco Stella (vice-presidente del consiglio regionale) per i saluti istituzionali, Paolo Bambagioni (consigliere regionale), Alessandro Attucci (direttore collana Agorà – Riflessioni sul mondo di oggi), Lorenzo Di Vecchio (comandante della Polizia municipale di Campi Bisenzio), Barbara Gualtieri (avvocato e presidente Movimento Difesa del Cittadino di Firenze), Maria Grazia Pisano (già docente di lettere), Sandra Cuccaro (protagonista del libro)

La protagonista Sandra Cuccaro e la sorella Monica sono le figlie di una delle prime coppie divorziate d’Italia, nel 1973. Da Napoli un trasferimento “forzato” in Toscana è l’inizio di un viaggio che ha portato Sandra, in particolare, ad affrontare in prima persona le difficoltà (per l’epoca, ovviamente) di vivere in una famiglia allargata e multireligiosa nel quartiere dell’Isolotto.