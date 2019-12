Vaiano e La Briglia, in attesa di Babbo Natale con laboratori, film e spettacoli

Tornano per la seconda domenica dell’Avvento le iniziative in attesa del Natale di Vaiano, promosse dal Comune in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, le associazioni del territorio e una serie di partner e sponsor.



Domani in via Braga alle 16 arriva Babbo Natale con la sua slitta. Il Centro Commerciale Naturale ha preparato una sorpresa per i bambini con la slitta carica di doni che arriva in anticipo e ci saranno anche postazioni fotografiche per un selfie o un ritratto, anche con Babbo Natale. Sempre in via Braga al civico 286 alle 15,30 e al civico 210 alle 16 la proiezione dei film di Natale più belli del momento. L’ingresso è ingresso e per tutti i bambini che entreranno per assistere alla proiezione c’è anche un piccolo gadget.

Al civico 286 alle 16 arrivano I boscaioli dell’alta Toscana e le loro sculture in legno. I boscaioli realizzeranno dal vivo statuette e gadget natalizi.

Al civico 236 alle 18.30 c’è Christmas Time, la canzone di Natale da Frank Sinatra a Mariah Carey. Un viaggio alla riscoperta della colonna musicale originale del Natale a cura di Alessio Zipoli. Il musicologo ci coinvolgerà in un viaggio multimediale che dai canti gregoriani fino ai jingle più famosi ricostruirà il mondo musicale legato al Natale e i suoi retroscena.

Non mancherà la musica dal vivo con la Pulsar Street Band, gruppo fiorentino che suona esclusivamente strumenti costruiti con materiali riciclati, ci sarà un mago con il suo spettacolo e anche stand enogastronomici, gli Scout si occuperanno del pop corn. Naturalmente i negozi saranno aperti.



“Ripartiamo tutti insieme per questa seconda occasione di incontro nel cuore di Vaiano – annuncia l’assessore Beatrice Boni – Ancora tanto eventi negli spazi dei fondi liberi di via Braga e nelle vie del centro, dove per la prima volta abbiamo anche l’accompagnamento musicale grazie alla filodiffusione”.



Domenica di festa anche alla Briglia, in via Fattori dalle 15 alle 19 Mercatini di Natale. Alle 16 Decorazioni natalizie a cura di Sara Rossini e alle 17 Pacchetti di Natale con materiale di riciclo a cura dell’associazione Il Baobab Nano. Al circolo La Spola d’Oro lo spettacolo teatrale La Briglia è speciale quando arriva Babbo Natale.