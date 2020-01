Arance contro i tumori sulle tavole delle mense delle scuole di Montemurlo

Le arance della solidarietà ritornano anche quest’anno sulle tavole delle mense delle scuole di Montemurlo: arance buone per la salute di chi le mangia e importanti per chi sta combattendo contro il tumore. Il Comune in collaborazione con Dussmann, la società che gestisce il servizio di refezione scolastica, infatti, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Le Arance della Solidarietà”, per sostenere le attività assistenziali dell’Associazione Tumori Toscana- Att.

Le arance solidali saranno servite nelle mense scolastiche martedì 4 febbraio, mercoledì 12 febbraio, lunedì 17 febbraio e giovedì 27 febbraio. « La mensa è a tutti gli effetti un importante momento educativo. – conclude l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano – Per questo abbiamo aderito, grazie alla disponibilità di Dussmann, molto volentieri alla campagna di solidarietà con Associazione Tumori Toscana. Promuovere un’alimentazione sana significa combattere l’insorgere di importanti malattie. La prima prevenzione infatti la si fa a tavola e non è mai troppo presto per iniziare». Per far conoscere l’iniziativa di solidarietà a bambini, ragazzi e insegnanti saranno affisse alcune locandine dell’iniziativa “Arance della solidarietà”nei refettori scolastici.

Dal 6 febbraio al 23 febbraio 2020, inoltre, l’Associazione Tumori Toscana scenderà in piazza con le Arance della Solidarietà per raccogliere fondi a favore delle cure domiciliari oncologiche gratuite offerte ai malati della Toscana.